أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء.. البرسا يقرر رحيل نجم الفريق وتشكيلة البلوجرانا الجديدة في الموسم المقبل

شهد نادي برشلونة اليوم الأربعاء الموافق 29 / 5 / 2019 العديد من الأحداث الساخنة والأخبار الهامة الخاصة بالفريق الكروي بالنادي الكتالوني.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء : -





عودة الـ MSN .. التشكيلة المتوقعة لبرشلونة في الموسم المقبل

يستعد نادي برشلونة الاسباني لإبرام عدد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، والاستغناء عن بعض اللاعبين، وذلك من أجل المنافسة بقوة على كافة بطولات الموسم المقبل.





ووفقًا لتقارير صحفية أن من أبرز اللاعبين المرشحين للانتقال لصفوف برشلونة الموسم القادم، الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام والذي يرغب في التواجد مع الفريق الكتالوني.





كما ذكرت تقارير أخري أن البرازيلي نيمار أيضًا دخل ضمن صفقات برشلونة المحتملة بالموسم المقبل، والمهاجم الصربي لوكا يوفيتش لاعب اينتراخت فرانكفورت جذب اهتمام الفريق الكتالوني وذلك بعد انسحاب ريال مدريد من ا لصفقة بسبب المقابل المالي الكبير الذي طلبه النادي الألماني.





ويبقي الاسباني جريزمان مهاجم أتليتكو مدريد أحد الصفقات المحتملة لبرشلونة، رغم غموض موقف اللاعب ووجود بعض الشكوك في غرفة الملابس بشأن إنتقاله للبرسا، بعد ظهور ريال مدريد، حيث أن اللوس بلانكوس لديهم فرصة رائعة للتوقيع معه مقابل 120 مليون يورو.





أما بالنسبة للراحلين عن برشلونة يستعد عدد من اللاعبين لمغادرة كامب نو هذا الصيف أبرزهم، فيليب كوتينهو وصامويل أومتيتي وإيفان راكيتيتش ونيلسون سيميدو وجاسبر كيليسين إلى ديمبيلي.





وإليكم التشكيلة المتوقعة لبرشلونة الموسم المقبل وفقًا للتغيرات المحتملة:





1

حراسة المرمي : تير شتيجن

الدفاع: ألبا - لينجليت - دي ليخت - روبرتو

الوسط: أرثر - بوسكيتس - دي يونج

الهجوم: ميسي - سواريز - نيمار





2

حراسة المرمي: بينا

الدفاع: روسيليون - توديبو - بيكيه - موسي واجو

الوسط: ريكارد بويج - كارليس ألينيا - فيدال

الهجوم: نيمار - يوفيتش - مالكوم





مفاجأة.. برشلونة يستقر على رحيل نجم جديد في الصيف

اقترب الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، من الرحيل عن صفوف فريقه نهاية الموسم الجاري.





وقالت صحيفة "سبورت الكتالونية" اليوم، إنه سيتم هيكلة الفريق الكتالوني مجددا، عقب الظهور بمستوى سئ، والخروج من دوري أبطال أوروبا، وخسارة كأس إسبانيا لصالح فالنسيا، في أيام قليلة.





وتابعت الصحيفة، "ديمبلي من اللاعبين الذين قد يرحلون عن الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك نظرا لتراجع مستواه مؤخرا، وإن كانت برشلونة قد تجد صعوبة في بيع اللاعب، نظرا للمقابل المادي الكبير الذي تم دفعه للتعاقد معه، وكذلك سنه الصغير الذي قد يساعده على التطور مع مرور السنوات".





وأكدت أن أزمة ديمبلي كذلك في إصابته المتعددة، وسلوكه خارج الملعب، والذي يظهره بشكل غير مدرك لقيمة النادي الإسباني".





أوباما للشباب: تعلموا من فشل ليونيل ميسي

نصح باراك أوباما الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية بالتعلم من قصة فشل ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني مع منتخب الأرجنتين.





وأكد أوباما في مؤتمر "إيكسما" الاقتصادي في العاصمة الكولومبية بوجوتا أنه بالرغم من أن ميسي لاعب رائع، فالأرجنتين لديها مشكلات في التتويج ببطولة كأس العالم.





وقال أوباما: "نصيحتي للشباب هي أن يتأكدوا من أن أشخاصا محدودين جدا يستطيعون تحقيق الإنجازات بمفردهم فحتى الذين نعتبرهم عباقرة يعملون مع أشخاص آخرين لتطوير أنفسهم".





وجاءت "نصيحة" أوباما للشباب للاتعاظ من "فشل" ليونيل ميسي في قيادة منتخب بلاده في تحقيق أي بطولة، بالرغم من مستواه الخارق كلاعب كرة قدم.





برشلونة يحدد بديل جريزمان

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء عن مخطط نادي برشلونة الهجومي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن خيار تعاقد برشلونة مع الفرنسي أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد يقل في الفترة الأخيرة وجوسيب بارتوميو، رئيس برشلونة يركز على الثنائي كريستيان ستواني، مهاجم جيرونا ورودريجو، مهاجم فالنسيا لتدعيم الخط الأمامي للبارسا في الصيف.





وتابعت الصحيفة أن إدارة برشلونة تعتقد بأن ستواني ورودريجو مناسبات لتشكيلة برشلونة في الفترة المقبلة لينافس أحدهم الأوروجوياني لويس سواريز على المهاجم رقم 9 في البارسا بالموسم الجديد.





وأشارت الصحيفة إلى أن مهاجم فالنسيا ينال انطباع أفضل وأقوى داخل جدران برشلونة لكن الحديث عن رغبة الخفافيش في الحصول على 100 مليون يورو قد يجعل البارسا يفكر في خيار مالي أقل ما يفتح الباب أمام ستواني الذي تألق مع جيرونا في الموسمين الماضين.





سجل ستواني في الموسم المنصرم 20 هدفا ويملك 20 مليون يورو كشرط جزائي الذي أصبح 10 ملايين يورو بعد هبوط جيرونا إلى الدرجة الثانية ما يجعله خيار مناسب لبرشلونة لكن العامل السلبي سنة ببلوغه الـ32 لكنه يملك علاقة رائعة من لويس سواريز زميله في أوروجواي التي تجذب إدارة برشلونة لضمه.





ريال مدريد يخطط لتوجيه ضربة قوية لبرشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن نية فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد التحرك من أجل التعاقد مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب فريق أياكس أمستردام.





وقالت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" بأن يسعى لتقديم تهديد إلى برشلونة والتحرك لضم المدافع الدولي الهولندي في ظل احتمالية رحيل سيرجيو راموس عن النادي الملكي.





وأضافت الصحيفة إن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يأمل في بقاء راموس ضمن صفوف الفريق لكنه سيتحرك لضم دي ليخت في حالة تمسكه بالرحيل إلى الدوري الصيني.





وتابعت الصحيفة نادي باريس سان جيرمان يتطلع هو الأخر لضم دي ليخت بعدما فشل في ضم زميله دي يونج.





فالنسيا يطلب التعاقد مع نجم برشلونة

يرغب نادي فالنسيا الإسباني، في ضم دينيس سواريز، لاعب برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقالت صحيفة سبورت الكتالونية، إن مارسيلينو جارسيا، مدرب فالنسيا طلب من إدارة الخفافيش التعاقد مع دينيس سواريز من برشلونة في الصيف.





وكان سواريز لعب في أرسنال منذ يناير الماضي على سبيل الإعارة لكنه شارك في 6 مباريات فقط وغاب عن ختام الموسم بالنسبة لجانرز بسبب الإصابة ولا ينوي فريق أوناي إيمري تفعيل خيار الشراء في عقده.





وأضافت الصحيفة أن مارسيلينو تربطه علاقة جيدة مع دينيس سواريز الذي لعب تحت قيادته في 48 مباراة في موسم 2015-2016 وقدم مستوى رائع جعل برشلونة يفعل خيار إعادة الشراء.





وشددت الصحيفة على أن برشلونة يرغب في بيع دينيس سواريز الذي ينتهي عقده في يونيو 2021 مقابل 30 مليون يورو المبلغ الذي لا يريد فالنسيا دفعه لكن فريق الخفافيش سوف يتفاوض مع البارسا حول تخفيضه في الفترة المقبلةز





باريس يصدم برشلونة في صفقة دي ليخت

اشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن نادي باريس سان جيرمان عاد من جديد لصفقة التعاقد مع ماتياس دي ليخت مدافع أياكس الهولندي في الصيف.





ذكر موقع le10sport الفرنسي، أن باريس سان جيرمان مستعد للتعاقد مع ماتياس دي ليخت مقابل دفع 85 مليون يورو لتعزيز الخط الدفاعي للفريق.





واضاف الموقع، أن دي ليخت بالرغم من ارتباطه بالانضمام لبرشلونة طوال الفترة الماضية إلا أن اللاعب لم يستقر على ناديه الجديد وهو ما دفع باريس للعودة للصفقة من جديد.





واكدت التقارير على أن باريس قد يتفوق على برشلونة بخطف دي ليخت بعد العرض المقدم من إدارة النادي الفرنسي في ظل رفض برشلونة تلبية مطالب نادي أياكس ووكيل أعمال اللاعب منيو رايولا والذي طالب بتقاضي عملة ضخمة في نظير تسهيل انتقال اللاعب للبرسا.



