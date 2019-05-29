محافظ سوهاج يشارك 1700 من ذوي الإعاقة والأيتام إفطارهم
الأربعاء 29/مايو/2019 - 10:36 م
أبورية حسين
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شارك الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، في حفل الإفطار الجماعي لـ1700 فرد من الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام، وأسرهم من مختلف مدن وقرى المحافظة، بالتعاون بين المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي، ومؤسسات مصر الخير، والتكافل الاجتماعي.
وتبادل المحافظ الحديث مع ذوي الإعاقة، والايتام، واستمع إلى مطالبهم، وناقش عددًا من القضايا والموضوعات التي تهمهم، وأكد المحافظ أن جميع أجهزة المحافظة تدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، داخل المجتمع السوهاجي.
ولفت "الانصاري"إلى تطبيق نظام الإتاحة بجميع الهيئات، والمصالح، والمباني الحكومية، والشوارع، والأرصفة، والمدارس بالمحافظة، بالإضافة إلى إنشاء أول مجلس طبي متخصص لذوي الإعاقة بسوهاج لخدمة أكثر من 3 ملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة بجميع محافظات الصعيد.
وأضاف أنه تم دمج ذوي الإعاقة بمختلف مدارس المحافظة، وفي جميع المجالات باعتبارهم جزءًا أصيلًا من نسيج المجتمع، مشيرا إلى أن المحافظة حريصة على إشراك الاشخاص ذوي الإعاقة بجميع الفعاليات التي يتم تنظيمها، والعمل دائمًا على تلبية تطلعاتهم.
حضر الإفطار اللواء يسري خضر السكرتير العام للمحافظة والدكتور بسام عزام السكرتير المساعد وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والشخصيات العامة، وممثلي الأزهر والأوقاف والكنيسة.
وتبادل المحافظ الحديث مع ذوي الإعاقة، والايتام، واستمع إلى مطالبهم، وناقش عددًا من القضايا والموضوعات التي تهمهم، وأكد المحافظ أن جميع أجهزة المحافظة تدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، داخل المجتمع السوهاجي.
ولفت "الانصاري"إلى تطبيق نظام الإتاحة بجميع الهيئات، والمصالح، والمباني الحكومية، والشوارع، والأرصفة، والمدارس بالمحافظة، بالإضافة إلى إنشاء أول مجلس طبي متخصص لذوي الإعاقة بسوهاج لخدمة أكثر من 3 ملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة بجميع محافظات الصعيد.
وأضاف أنه تم دمج ذوي الإعاقة بمختلف مدارس المحافظة، وفي جميع المجالات باعتبارهم جزءًا أصيلًا من نسيج المجتمع، مشيرا إلى أن المحافظة حريصة على إشراك الاشخاص ذوي الإعاقة بجميع الفعاليات التي يتم تنظيمها، والعمل دائمًا على تلبية تطلعاتهم.
حضر الإفطار اللواء يسري خضر السكرتير العام للمحافظة والدكتور بسام عزام السكرتير المساعد وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والشخصيات العامة، وممثلي الأزهر والأوقاف والكنيسة.
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