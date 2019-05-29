عاصفة ترابية تضرب عدد من مدن البحر الأحمر.. وإدارة المرور تحذر قائدي السيارات (صور)

شهدت عدة مدن بمحافظة البحر الأحمر، مساء اليوم الأربعاء، حالة من الطقس السئ، حيث تعرضت المدن لعاصفة ترابية أدت إلى انخفاض في الرؤية وارتفاع في الأمواج وسرعة الرياح المحملة بالأتربة.





ومن جانبها عززت إدارة المرور من تواجدها على الطرق الخارجية لتنبيه السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة.





ولم تعلن هيئة موانئ البحر الأحمر أي قرارات بشأن إغلاق مينائي سفاجا والغردقة، ولم تتأثر الحركة الجوية بمطار الغردقة بالعاصفة، وحذّرت إدارة المرور بالبحر الأحمر قائدي السيارات المسافرين على الطرق الخارجية بتوخي الحذر أثناء القيادة، والتوقف لحين مرور العاصفة.



