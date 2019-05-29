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ريال مدريد يحسم صفقة الموسم مقابل 60 مليون فقط !

الأربعاء 29/مايو/2019 - 10:31 م
ريال مدريد يحسم صفقة الموسم مقابل 60 مليون فقط !
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عمر عبدالعزيز
 
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كفت تقارير صحفية إسبانية، أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، لديه موافقة من نجم فريق أولمبيك ليون الفرنسي، فيرلان ميندي بالفعل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الآس" الإسبانية، فإن فيرلان ميندي سيكون هو الظهير الأيسر الجديد لريال مدريد، اللاعب قد تحدث مع زيدان في الأيام الأخيرة والمدرب الفرنسي أبلغه بدوره في الفريق حيث سيتعين عليه منافسة مارسيلو في البداية بينما سيخرج ريجيليون على سبيل الاعارة.

والأن نقطة الاحتكاك الوحيدة هي السعر الذي يريد أولمبيك الحصول عليه  حيث يهدف الفريق الفرنسي إلى الحصول على رقم يتراوح ما بين 50 و 60 مليون، في حين لا يرغب ريال مدريد في الوصول لرقم كهذا.

لكن يمكن للعلاقة الجيدة بين ميشيل أولاس رئيس ليون وفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أن تجعل هذا الرقم أقرب إلى رغبات ريال مدريد.
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