أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء.. موعد الإعلان عن الصفقة الكبري والريال يوجه صدمة قوية إلى برشلونة

شهد ريال مدريد اليوم الأربعاء الموافق 29 مايو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها انضمام إيدين هازارد نجم تشيلسي إلى الملكي الإثنين المقبل مقابل 130 مليون يورو. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- ريال مدريد يتحرك لضم بديل مارسيلو

يرغب نادي ريال مدريد الإسباني في ضم فيرلاندي ميندي، ظهير أيسر ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن ريال مدريد بدأ مفاوضاته مع ليون من أجل ضم ميندي لصفوف الفريق الملكي في الفترة المقبلة.

وتابعت الصحيفة أن ريال مدريد يحاول التوصل لإتفاق مع ليون بخصوص المقابل المالي للصفقة بعدما عرض النادي الملكي 30 مليون يورو وطلب النادي الفرنسي 50 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد يأمل في التوصل لحل وسط بخصوص سعر ميندي بفضل العلاقة الجيدة بين الناديين.

وأضافت الصحيفة أن خوسيه انخيل سانشيز، المدير العام لريال مدريد وجوني كالافات، المسئول عن التعاقدات سافران إلى فرنسا من أجل حسم صفقة ميندي.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها بأن برشلونة ويوفنتوس ينافسان ريال مدريد على ضم ميندي لكن الأخير يفضل الانتقال لصفوف الفريق الملكي واللعب تحت قيادة زين الدين زيدان.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن زيدان يعلم بقلة خبرة ميندي لكنه يعتقد بأنه المناسب لمنافسة مارسيلو في الموسم المقبل مع رحيل سيرجيو ريجيلون على سبيل الإعارة من أجل المشاركة بصورة أكبر مثلما حدث مع داني كارفخال في السابق.





- راموس يتسبب في غضب زيدان

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء عن موقف الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد من رحيل سيرجيو راموس، قائد النادي الملكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما نشره موقع أوك دياريو الإسباني، فإن زيدان يستبعد نهائيا فكرة رحيل سيرجيو راموس عن ريال مدريد في الصيف المقبل وطلب من فلورنتينو بيريز، رئيس النادي عدم بيع قائد المرينجي.

وتابع الموقع أن زيدان غاضب من الأنباء التي تتردد حول رحيل سيرجيو راموس لأن الأخير حجر أساسي في مشروعه القادم في ريال مدريد.

وكان فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد كشف في الأسبوع الجاري عن طلب راموس الرحيل مجانا إلى الدوري الصيني لكنه رفض طلبه.

ولا يمانع بيريز في بيع راموس خلال فترة الانتقالات الصيفية لكن مقابل 100 مليون يورو من أجل ضم النادي الملكي بديل قوي له.

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد في يونيو 2021 مقابل 800 مليون يورو كشرط جزائي ويحصل على 12 مليون يورو سنويا بينما العرض الصيني يقدر بـ35 مليون يورو في السنة الواحدة لمدة 3 سنوات.





- زاباتا يرد على اقترابه من ريال مدريد

رد دوفان زاباتا مهاجم فريق أتالانتا الإيطالي على شائعات اقترابه من الانضمام لفريق ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وارتبط زاباتا مهاجم أتالانتا بالانضمام لريال مدريد في الصيف المقبل كصفقة بديلة حال فشل التعاقد مع لوكا يوفيتش مهاجم فريق انتراخت فرانكفورت الألماني.

وقال زاباتا في تصريحات نشرها موقع ديفنسا سنترال: اعتقد أننا حققنا موسم استثنائي مع أتلانتا ونجحنا في صناعة التاريخ للنادي بالتأهل للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا، نحن سعداء للغاية.

وعن عرض ريال مدريد وشائعات انضمامه للملكي قال: لا توجد مفاوضات لقدم سمعت ذلك في وسائل الإعلام، فخر كبير بالنسبة لي ارتباط اسمي بريال مدريد أحاول أن أكون هادئًا ثم بعد ذلك سأفكر بالمستقبل.





- هازارد إلى ريال مدريد بـ130 مليون يورو

وافق نادي تشيلسى الإنجليزي بيع البلجيكى إيدن هازارد إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت صحيفة ذا صن" البريطانية إلى أن تشيلسى وافق على بيع هازارد لريال مدريد مقابل الحصول على مبلغ 115 مليون جنيه إسترلينى أى ما يعادل 130 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة أن هازارد سينضم لريال مدريد بشكل رسمى عقب نهاية بطولة الدوري الأوروبي بعقد لمدة 4 مواسم حتى صيف عام 2023 براتب أسبوعى يصل إلى أكثر من 450 ألف يورو.





- سر انقلاب سيرجيو راموس على ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء عن الراتب الذي يريده سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد من أجل البقاء في صفوف الفريق الملكي في الموسم المقبل.

وبحسب ما نشرته صحيفة سبورت الكتالونية، فإن راموس يعتقد بأنه يستحق الحصول على 17 مليون يورو سنويا بزيادة 5 ملايين يورو عن راتبه الحالي.

ويريد راموس تمديد عقده الحالي الذي ينتهي في يونيو 2021 لمدة سنة إضافية ورفع راتبه المذكور سلفا من أجل البقاء في صفوف المرينجي.

وأشارت الصحيفة إلى أن راموس يملك عرضا من الصين بقيمة 35 مليون يورو لمدة 3 سنوات إضافية.

وكان فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد صرح في الأسبوع الجاري بأن راموس طلب الرحيل نحو الصين مجانا لكنه رفض طلب قائد النادي الملكي.

وتشير التقارير الصحفية الإسبانية إلى أن بيريز مستعد لبيع راموس لكن حال حصول على عرض مالي قوي في الفترة المقبلة وسيفعل معه مثلما فعل مع كريستيانو رونالدو الذي وافق على بيعه في الصيف الماضي مقابل 112 مليون يورو ليوفنتوس.





- ريال مدريد يعلن ضم "هازارد" الإثنين المقبل

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موعد إعلان ريال مدريد الإسباني لتعاقده رسميا مع البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي.

وتوصل ريال مدريد إلى اتفاق شبه نهائي مع تشيلسي للحصول على خدمات الجناح البلجيكي لمدة ٤ مواسم مقابل ١١٥ مليون جنيه استرليني وفقا لما أكدته تقارير صحفية أمس الثلاثاء.

وقالت صحيفة "آس" إن ريال مدريد سيعلن يوم الإثنين المقبل تعاقده رسميا مع هازار، ثم يبدأ في إنهاء صفقة يوفيتش وميندي وتقديمهم أيضاً.





- نيمار يقترب من ريال مدريد

قالت صحيفة سبورت الكتالونية، إن البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، قريب من الانتقال لصفوف ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن المقربين من نيمار دا سيلفا أكدوا لها اقتراب البرازيلي من الانضمام لصفوف ريال مدريد على العودة لبرشلونة في الفترة المقبلة.

وتابعت الصحيفة أن بعض التقارير تحدثت أمس عن رغبة برشلونة في عودة نيمار بصفقة تبادلية يتضمنها الفرنسي عثمان ديمبلي مع باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي.

وكان نيمار رحل عن برشلونة صوب باريس سان جيرمان في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو ويحصل على 37 مليون يورو سنويا.

ويريد ريال مدريد ضم نيمار في الصيف المقبل من أجل سد الفراغ الذي خلفه رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق ليوفنتوس في الصيف الماضي، ورصد فلورنتينو بيريز، 250 مليون يورو لإتمام صفقة البرازيلي من ناديه الباريسي.

بحسب ما نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، اليوم فإن برشلونة لا يفكر في استعادة نيمار في الصيف المقبل بسبب مشاكله السابقة مع النادي وعدم رغبة باريس سان جيرمان في بيع صاحب الرقم 10.





- برشلونة يصدم ريال مدريد في صفقة جديدة

دخل نادي توتنهام الإنجليزي في صفقة التعاقد مع جيوفاني لو سيلسو لاعب وسط فريق ريال بيتيس الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن توتنهام وبرشلونة أشعلوا صراع التعاقد مع جيوفاني لو سيلسو في ظل اهتمام نادي ريال مدريد بضم اللاعب.

واشار الموقع إلى أن ريال مدريد سيواجه منافسة قوية في صفقة التعاقد مع جيوفاني لو سيلسو بعدما نجح في إثبات نفسه مع ريال بيتيس والذي قام بتفعيل بند خيار الشراء في عقده مع باريس سان جيرمان.

واكد الموقع على أن توتنهام يرغب في التعاقد مع اللاعب ليكون بديلاً للدنماركي كريستيان إيركسن والذي اقترب من الرحيل عن الفريق.

واضاف الموقع، أن برشلونة يرصد التعاقد مع اللاعب ليكون بديلاً للكرواتي إيفان راكيتيتش بعد ارتباطه هو الآخر بالرحيل في الصيف.

وحدد نادي ريال بيتيس الإسباني 100 مليون يورو للتخلي عن خدمات اللاعب بعدما رفض عرض توتنهام المقدم بـ55 مليون يورو.





- باريس يزاحم الريال في صفقة نجم أتلتيكو مدريد

يسعى باريس سان جيرمان لتعزيز صفوفه بالعديد من اللاعبين خاصة في مركز وسط الملعب بعد موسم مخيب للأمال.

وبد تأكد اقتراب كلاً من أندير هيريرا من مانشستر يونايتد وألان من نابولي يأتي الدور على لاعب وسط جديد وهو رودريجو نجم أتليتكو مدريد الصاعد الذي لا يشعر بالسعادة تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني.

وذكرت صحيفة أوك دياريو أن باريس مهتم بالحصول على خدمات اللاعب الذي يملك شرط جزائي في عقده مع الأتليتي بقيمة ٧٠ مليون يورو.

ولكن يوجد بجانب النادي الباريسي كلاً من بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي بالإضافة لريال مدريد حيث يتشارك الجميع الرغبة في الحصول على خدمات لاعب الوسط.

وكانت إدارة الريال قد تواصلت مع رودريجو وعرضت عليه الانضمام للميرنجي، ويريد اللاعب الشاب تحديد مستقبله واتخاذ القرار الحاسم قبل عودته من عطلته وانطلاق الاستعدادات للموسم المقبل.





- سر فشل صفقة ساديو ماني مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن سر ابتعاد السنغالي ساديو ماني مهاجم فريق ليفربول عن الانضمام إلى ريال مدريد بعد سلسلة من المفاوضات السابقة.

ذكرت صحيفة الديلي ستار الإنجليزية، أن ريال مدريد وضع ساديو ماني من قائمة اللاعبين المطلوبين في الملكي لتعزيز صفوف الفريق بأوامر من المدير الفني زين الدين زيدان.

واشارت الصحيفة إلى أن ساديو ماني رفض الانتقال إلى ريال مدريد بعدما حول يورجن كلوب ليفربول إلى مكان يرغب اللاعبون في البقاء فيه.

واضافت الصحيفة، أن هناك الكثير من اللاعبين داخل ليفربول رحلوا مثل سواريز وكوتينيو إلى برشلونة ولكن الآن أصبح الفريق مكان مميز يتمني العديد من اللاعبين الانضمام له في الفترة القادمة

واكدت الصحيفة على أن ساديو ماني يتمني في استكمال مسيرته مع ليفربول قائلا في تصريحاته: أنا سعيد للغاية هنا في ليفربول، أستعد لإحدى أكبر المباريات للنادي والمشجعين واللاعبين ، لذلك دعونا نركز على هذه اللعبة أولاً ونفوز بها

واضاف ماني: من دواعي سروري ارتباط اسمي بالاندية الكبري، ولكن ليفربول نجح في الفوز على هذه الفرق من قبل.

وتابع ماني: أعتقد أنه أمر لا يصدق أن أكون في النهائي مرة أخرى نعلم أن لدينا أهدافًا نريد الفوز بالدوري ودوري الأبطال وسنبذل قصارى جهدنا للفوز بها





- باريس يحذر ريال مدريد بسبب مبابي

يهتم نادي ريال مدريد الإسباني، بالتعاقد مع كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما نشره موقع لو10 سبورت الفرنسي، فإن الشيخ تميم بن حمد، رئيس دولة قطر اتفق مع ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان بخصوص نقطة واحدة وهى استحالة بيع كيليان مبابي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتابع الموقع أن الإدارة القطرية بعثت برسالة قوية لريال مدريد بعدم نية بيع مبابي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان باريس سان جيرمان أعلن في الأسابيع الماضية استمرار كيليان مبابي في الموسم المقبل ولا نية في تفريط صاحب الرقم 7 خلال الصيف.

وانتقل مبابي الصفوف باريس سان جيرمان من موناكو مقابل 180 مليون يورو ويحصل على 13 مليون يورو سنويا.

وبحسب الصحافة الفرنسية، فإن ريال مدريد على استعداد لضم مبابي في الصيف المقابل مقابل 300 مليون يورو.





- ريال مدريد يخطط لتوجيه ضربة قوية لبرشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن نية فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد التحرك من أجل التعاقد مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب فريق أياكس أمستردام.

وقالت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" بأن يسعى لتقديم تهديد إلى برشلونة والتحرك لضم المدافع الدولي الهولندي في ظل احتمالية رحيل سيرجيو راموس عن النادي الملكي.

وأضافت الصحيفة إن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يأمل في بقاء راموس ضمن صفوف الفريق لكنه سيتحرك لضم دي ليخت في حالة تمسكه بالرحيل إلى الدوري الصيني.

وتابعت الصحيفة نادي باريس سان جيرمان يتطلع هو الأخر لضم دي ليخت بعدما فشل في ضم زميله دي يونج.





- ليفربول ينقذ خاميس من جحيم زيدان

اقتحم نادي ليفربول الإنجليزي صفقة التعاقد مع الكولومبي خاميس رودريغيز لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني لضمه في الموسم الجديد.

ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن ليفربول بات على استعداد تام لتقديم عرض خرافي من أجل التعاقد مع خاميس رودريغيز في الميركاتو الصيفي.

وكان نادي بايرن ميونيخ الألماني قد أعلن في الأيام الماضية عدم رغبته في تفعيل بند خيار الشراء المتواجد في عقد خاميس مع الفريق فور نهاية إعارته من ريال مدريد.

واشارت التقارير إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان لا ينوي الاعتماد على خاميس في الموسم المقبل ليدفع الإدارة في فتح باب الرحيل أمام اللاعب.

واكدت التقارير على أن ليفربول يجهز عرضاً ضخماً بقيمة 50 مليون يورو للتعاقد مع خاميس وإنقاذه من جحيم زيدان.

وسيواجه خاميس منافسة قوية في صفقة خاميس بعد رغبة باريس سان جيرمان وأرسنال ونابولي ويوفنتوس في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 27 عاما





- صفقة هازارد تمت.. تعرف على موعد الإعلان عن الصفقة

أكدت الصحف الإنجليزية، عن إتمام تعاقد ريال مدريد الإسبانى مع لاعب تشيلسي الإنجليزي، إيدين هازارد، لتدعيم صفوف الملكى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت صحيفة "ذا صن" أن هازارد ستبلغ قيمته المادية 115 مليون جنيه إسترليني، مؤكدين أن البلوز سيحصلوا على 100 مليون ثم 15 أخرين كإضافات للصفقة.

وأكدت صحيفة " ذا صن" أن الإعلان سيكون يوم الأثنين المقبل، آي عقب 5 أيام من أخر مباراة للاعب مع فريقه تشيلسي أمام أرسنال والمقرر إقامتها اليوم فى نهائي الدوري الأوروبي





- صحفي إسباني : نيمار أقرب لريال مدريد عن برشلونة

أكد الصحفي الإسبانى خوسيه ألفاريز المذيع في القناة السادسة الإسبانية إن اللاعب الدولي البرازيلي نيمار داسيلفا أقرب إلى ريال مدريد من برشلونة ، وذلك خلال مشاركته في برنامج “التشيرنجيتو” الإسباني.

وكانت إذاعة " Rac1" الإسبانية، أكدت أمس أن نيمار قريب من العودة لبرشلونة، بعد محاولات الفريق الكتالونى على إعادته من جديد، وعرض صفقة تبادلية بجانب المقابل المادى، والذى أدي ذلك لدخول اسم عثمان ديمبلي لاعب برشلونة في الصفقة، من أجل الحصول على نيمار.

وكان اللاعب قد ألمح خلال الأيام السابقة، لعودته للاليجا ورحيله عن فرنسا، ولذلك قررت إدارة باريس سان جيرمان عدم بيع اللاعب البرازيلي بأقل من 350 مليون يورو ولكن مدريد لن تدفع أكثر من 280 مليون يورو.



