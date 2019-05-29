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بعد وفاتها.. والدة ياسمين صبري تهديها فستان الزفاف في "حكايتي"

الأربعاء 29/مايو/2019 - 10:32 م
بعد وفاتها.. والدة ياسمين صبري تهديها فستان الزفاف في حكايتي
ياسمين صبري
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سارة إبراهيم
 
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شهدت أحداث الحلقة 24 من مسلسل "حكايتي"، استعداد "داليدا" ياسمين صبري، للزواج من "علي" أحمد صلاح حسني، وتفاجئ صديقتها "نسرين" هنادي مهنى، بتنفيذ التصميم الذي رسمته والدتها "صوفيا" سارة التونسي قبل وفاتها، ليكون فستان زفافها بعد سنوات.

وشهدت أحداث الحلقات الماضية، أزمة بين "علي" و"داليدا" بعد اعتراف "البارون" جميل برسوم، بسر مقتل والد "علي" حفيده على يد جد "داليدا"، مما تسبب في تراجع "علي" عن قرار الزواج منها، ثم تدخل "البارون" وسمح له بإتمام الزيجة بسبب حبه الشديد لها.

"حكايتي" من تأليف محمد عبد المعطي، وإنتاج تامر مرسي، وإخراج أحمد سمير فرج، ويشارك في بطولته ياسمين صبري، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، أحمد حاتم، وفاء عامر، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، هنادي مهنى، نهال عنبر، جميل برسوم، تامر شلتوت، سارة نخلة، سارة التونسي، وعدد آخر من النجوم.

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