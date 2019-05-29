الحزم يعلن تجديد عقد ثنائي الفريق لمدة موسمين

أعلن نادي الحزم، اليوم الأربعاء، عن تجديد عقدي اللاعبين البرازيليين فاقنر أليماو ومورالها لمدة موسمين قادمين.

وقال لنادي في حسابه الرسمي عبر موقع التدوينات القصير "تويتر": "ثاني وثالث الصفقات الحزماوية لجماهيرنا الغالية ، نادي الحزم ينهي إجراءات تجديد عقدي اللاعبين البرازيليين فاقنر أليماو ومورالها لمدة سنتين قادمتين".





والجدير بالذكر أن المدافع أليماو كان قد أحرز 4 أهداف للفريق في الدوري، وشارك في 29 مباراة كلاعب أساسي بمعدل 2610 دقيقة، بينما شارك مورالها خلال 28 مباراة كلاعب أساسي بمعدل 2512 دقيقة في الدوري وساهم في صناعة هدفين.





وكان الحزم قد أعلن اليوم أيضا عن تجديد تعاقده مع الحارس الجزائري مالك عسله لمدة 3 مواسم.





ونجح الحزم في البقاء بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما كسب مباراة الملحق أمام الخليج، علما بأن الحزم حل في المركز الـ 13 في الموسم المنصرم برصيد 31 نقطة.