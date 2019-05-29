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نجم الترجي على أعتاب الانتقال للدوري السعودي

الأربعاء 29/مايو/2019 - 10:29 م
نجم الترجي على أعتاب الانتقال للدوري السعودي
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حسن شحاتة
 
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أكدت تقارير صحفية سعودية، على أقتراب نادي أبها، الصاعد حديثًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من التعاقد مع التونسي سعد بقير نجم نادي الترجي والمنتخب التونسي.


وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن إدارة نادي أبها السعودي برئاسة أحمد الحديثي، قدمت عرضًا للنجم التونسي سعد بقير، من أجل الظفر بخدماته في الموسم المقبل، مقابل 500 ألف دولار.


وقدم صاحب الـ24 عاماً مستويات مميزة في الموسم الماضي والحالي، حيث ساهم في قيادة فريقه في الموسم الماضي للظفر بلقب دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة لوصوله لنهائي نفس البطولة في العالم الحالي أمام الوداد المغربي.

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