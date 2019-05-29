عاجل.. هازارد يضيف الهدف الرابع للبلوز في شباك الجانرز (فيديو)
الأربعاء 29/مايو/2019 - 10:28 م
محمد مرعي
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سجل البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي الهدف الثاني له والرابع للبلوز أمام آرسنال، في المباراة التي تجمع الفريقين بنهائي بطولة الدوري الأوروبي.
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