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عاجل.. هازارد يضيف الهدف الرابع للبلوز في شباك الجانرز (فيديو)

الأربعاء 29/مايو/2019 - 10:28 م
عاجل.. هازارد يضيف الهدف الرابع للبلوز في شباك الجانرز (فيديو)
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محمد مرعي
 
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سجل البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي الهدف الثاني له والرابع للبلوز أمام آرسنال، في المباراة التي تجمع الفريقين بنهائي بطولة الدوري الأوروبي.
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