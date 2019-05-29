ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نجم أتالانتا يكشف حقيقة انتقاله إلى ريال مدريد

الأربعاء 29/مايو/2019 - 10:18 م
نجم أتالانتا يكشف حقيقة انتقاله إلى ريال مدريد
Advertisements
طباعة
عمر عبدالعزيز
 
Advertisements
كشفت وسائل الإعلام الإيطالية، اليوم الأربعاء، عن مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بالتعاقد مع النجم الكولومبي دوفان زاباتا مهاجم فريق أتالانتا بيرجامو الإيطالي.

وألمحت بعض التقارير خاصة الإيطالية منها أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قد تابع عن قرب أداء المهاجم الكولومبي زاباتا مع فريقه أتلانتا خلال هذا الموسم.

وتحدث زاباتا عن الأخبار التي تربطه بالانتقال لريال مدريد قائلاً: "أشعر بالفخر عندنا يرتبط اسمي بالانتقال إلى كيان كبير مثل ريال مدريد حتى لو كانت أخبار غير مؤكدة".

وأضاف: "ولكن هذه الأمور لم تحدث، لا أحد تواصل مع ريال مدريد ولم يكن هناك أى اتصالات".

وتألق الكولومبي زاباتا مع أتلانتا بيرجامو خلال الموسم الجاري، بعد قيادته فريقه ولأول مرة في التاريخ للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد الحصول على المركز الثالث في جدول ترتيب الكالشيو.
Advertisements
المزيد عن: صفقة ريال مدريد الجديدة زيدان زاباتا ريال مدريد وزاباتا ريال مدريد اتالانتا
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
تشيلسي
4
x
21:00
1
أرسنال
دوري أبطال آسيا
النصر
0
x
20:30
0
ذوب آهن أصفهان