نجم أتالانتا يكشف حقيقة انتقاله إلى ريال مدريد
الأربعاء 29/مايو/2019 - 10:18 م
عمر عبدالعزيز
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كشفت وسائل الإعلام الإيطالية، اليوم الأربعاء، عن مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بالتعاقد مع النجم الكولومبي دوفان زاباتا مهاجم فريق أتالانتا بيرجامو الإيطالي.
وألمحت بعض التقارير خاصة الإيطالية منها أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قد تابع عن قرب أداء المهاجم الكولومبي زاباتا مع فريقه أتلانتا خلال هذا الموسم.
وتحدث زاباتا عن الأخبار التي تربطه بالانتقال لريال مدريد قائلاً: "أشعر بالفخر عندنا يرتبط اسمي بالانتقال إلى كيان كبير مثل ريال مدريد حتى لو كانت أخبار غير مؤكدة".
وأضاف: "ولكن هذه الأمور لم تحدث، لا أحد تواصل مع ريال مدريد ولم يكن هناك أى اتصالات".
وتألق الكولومبي زاباتا مع أتلانتا بيرجامو خلال الموسم الجاري، بعد قيادته فريقه ولأول مرة في التاريخ للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد الحصول على المركز الثالث في جدول ترتيب الكالشيو.
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