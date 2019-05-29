باسل الزارو: شاركت في تجارب أداء "Aladdin" والمنافسة على العالمية خيال (فيديو)
الأربعاء 29/مايو/2019 - 10:25 م
شيماء عطية - تصوير: ياسمين عليوة
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قال الفنان باسل الزارو، إنه بدأ مشواره كمذيع لكن التمثيل خطفه، والموضوع تحول لعشق، رغم أنه متعب طوال الوقت أكثر من تقديم البرامج، لافتًا إلى أنه اختار التركيز على التمثيل بعدما لم يتمكن من المحافظة على الاثنين، موضحًا أنه لم يعتزل تقديم البرامج لكنه اختار العودة لمصر، والاهتمام بالتمثيل.
وأضاف "الزارو" في تصريحات خاصة ل"الفجر الفني" أنه لا يرغب في أن يتم حصره في دور الشاب الرومانسي الوسيم، ويود تقديم أدوار مختلفة.
وكشف "الزارو" أنه يركز الآن على الدخول في مجال السينما، كما أنه سيركز أكثر على الأكشن، لافتًا إلى أنه أصبح لديه مدير أعمال في إنجلترا وأمريكا، ويحضر الآن كاستنج أسبوعيًا، مؤكدًا أن المنافسة شرسة حتى يصل للعالمية لكنها أصبحت أسهل، مشيرًا إلى أن لندن وحدها بها أكثر من ١٨٠٠٠ ممثل قدم ٤ أعمال عالمية، ويتقن العربية.
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