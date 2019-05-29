ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

باسل الزارو: شاركت في تجارب أداء "Aladdin" والمنافسة على العالمية خيال (فيديو)

الأربعاء 29/مايو/2019 - 10:25 م
باسل الزارو: شاركت في تجارب أداء Aladdin والمنافسة على العالمية خيال (فيديو)
باسل الزارو
Advertisements
طباعة
شيماء عطية - تصوير: ياسمين عليوة
 
Advertisements
قال الفنان باسل الزارو، إنه بدأ مشواره كمذيع لكن التمثيل خطفه، والموضوع تحول لعشق، رغم أنه متعب طوال الوقت أكثر من تقديم البرامج، لافتًا إلى أنه اختار التركيز على التمثيل بعدما لم يتمكن من المحافظة على الاثنين، موضحًا أنه لم يعتزل تقديم البرامج لكنه اختار العودة لمصر، والاهتمام بالتمثيل.

وأضاف "الزارو" في تصريحات خاصة ل"الفجر الفني" أنه لا يرغب في أن يتم حصره في دور الشاب الرومانسي الوسيم، ويود تقديم أدوار مختلفة.

وكشف "الزارو" أنه يركز الآن على الدخول في مجال السينما، كما أنه سيركز أكثر على الأكشن، لافتًا إلى أنه أصبح لديه مدير أعمال في إنجلترا وأمريكا، ويحضر الآن كاستنج أسبوعيًا، مؤكدًا أن المنافسة شرسة حتى يصل للعالمية لكنها أصبحت أسهل، مشيرًا إلى أن لندن وحدها بها أكثر من ١٨٠٠٠ ممثل قدم ٤ أعمال عالمية، ويتقن العربية.

Advertisements
المزيد عن: مسلسلات رمضان 2019 مسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان أقوى مسلسلات رمضان
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
تشيلسي
4
x
21:00
1
أرسنال
دوري أبطال آسيا
النصر
0
x
20:30
0
ذوب آهن أصفهان