غدًا.. 'الأعلى للإعلام' يناقش ملاحظات رصد مسلسلات رمضان
الأربعاء 29/مايو/2019 - 10:25 م
ميسون أبو الحسن
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تناقش لجنة الدراما التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مجدي لاشين، الملاحظات التي رصدتها لجنة الرصد التابعة للمجلس، والخاصة بالمسلسلات التي عُرضت خلال الأسابيع الثلاثة في شهر رمضان، وذلك خلال اجتماعه تعقده غدًا الخميس.
وقال مجدي لاشين رئيس اللجنة، في تصريحات صحفية، إن كل ما رصدته اللجنة الفنية التابعة للجنة الدراما، مجرد ملاحظات ستناقشها اللجنة للبت في مدى جديتها، وبيان ما إذا كانت مخالفات حقيقية من عدمه، مؤكدًا أن اللجنة ستصدر تقريرها الشامل بإجمالي المخالفات عقب انتهاء الاجتماع.
وقال مجدي لاشين رئيس اللجنة، في تصريحات صحفية، إن كل ما رصدته اللجنة الفنية التابعة للجنة الدراما، مجرد ملاحظات ستناقشها اللجنة للبت في مدى جديتها، وبيان ما إذا كانت مخالفات حقيقية من عدمه، مؤكدًا أن اللجنة ستصدر تقريرها الشامل بإجمالي المخالفات عقب انتهاء الاجتماع.
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