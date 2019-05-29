باسل الزارو: "الحرملك" في مكان لوحده وسولافة معمار فنانة خطيرة (فيديو)
الأربعاء 29/مايو/2019 - 10:23 م
شيماء عطية - تصوير: ياسمين عليوة
Advertisements
Advertisements
قال الفنان باسل الزارو إنه لا يعتقد أن الجمهور أصبح متأثرًا برمضان كموسم درامي، حيث يختار الأعمال التي يودون مشاهدتها في الأوقات المناسبة لهم في رمضان، ثم يشاهدون الأعمال الأخرى بعد انتهاء الشهر عبر الإنترنت.
وأضاف "الزارو" في تصريحات خاصة ل"الفجر الفني" أن مسلسل "الحرملك" الذي يشارك به في سباق دراما رمضان ٢٠١٩، ينتمي لنوعية الأعمال التاريخية، وهو ما يميز العمل ويضيف له، لأنه العمل التاريخي الوحيد في الموسم، وأكبر انتاج تاريخي، ما يعني أننا في مكان لوحدنا في المنافسة.
وأشاد "الزارو" بالنخبة المميزة من النجوم العرب الذي يضمهم العمل، حيث يشارك فيه أكثر من ٧٠ فنان عربي، واصفًا التجربة بالمرعبة، لافتًا إلى أنه يعتبر نفسه مصري أكثر رغم أن والده أردني من أصول فلسطينية تعود لمدينة الخليل.
وتابع "الزارو" أن المسلسل يضم أسماء ثقيلة، وجمعته مشاهد بكل من جمال سليمان، وسامر المصري، وباسم ياخور، وأحمد الأحمد، وقيس الشيخ نجيب، مؤكدًا أن يشاهد باقي الممثلين، وكان منبهر بأدائهم، مشيدًا بالفنانة سلافة معمار على المستويين الشخصي والفني، واصفة إياها بالفنانة الخطيرة.
وأكد "الزارو" على أهمية الأعمال العربية المشتركة على الساحة، حيث شارك حتى الآن في ٣ أعمال هم: "لعبة الموت"، و"الأخوة"، و"الحرملك"، مؤكدًا أنه محظوظًا أنه بدأ بأعمال عربية، لكنه بذل مجهود حتى يدخل الدراما المصرية.
Advertisements
- درة: أقدم دور فتاة مصرية هربت إلى الشام في "الحرملك"
- درة في الإمارات من أجل "الحرملك"
- سيطرة نجوم سوريا على الساحة الدرامية لـ 2019
- صورة مُثيرة لـ أحمد السعدني ودرة تُغضب جمهورهما
- درة تتفاوض على بطولة المسلسل التونسي "المايسترو"
- باسل الزارو أحدث المنضمين إلى المسلسل التاريخي "الحرملك"
- نبيل عيسى يكشف تفاصيل دوره في "الحرملك"
- "الفجر الفني" ينشر خريطة برامج ومسلسلات الـ"LBCI" والـ"LDC" في رمضان
- قيس الشيخ نجيب يشيد بالدراما العربية ويخص السورية
- باسم ياخور يبدع في تقليد ناقة