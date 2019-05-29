باسل الزارو: "الحرملك" في مكان لوحده وسولافة معمار فنانة خطيرة (فيديو)

قال الفنان باسل الزارو إنه لا يعتقد أن الجمهور أصبح متأثرًا برمضان كموسم درامي، حيث يختار الأعمال التي يودون مشاهدتها في الأوقات المناسبة لهم في رمضان، ثم يشاهدون الأعمال الأخرى بعد انتهاء الشهر عبر الإنترنت.





وأضاف "الزارو" في تصريحات خاصة ل"الفجر الفني" أن مسلسل "الحرملك" الذي يشارك به في سباق دراما رمضان ٢٠١٩، ينتمي لنوعية الأعمال التاريخية، وهو ما يميز العمل ويضيف له، لأنه العمل التاريخي الوحيد في الموسم، وأكبر انتاج تاريخي، ما يعني أننا في مكان لوحدنا في المنافسة.









وأشاد "الزارو" بالنخبة المميزة من النجوم العرب الذي يضمهم العمل، حيث يشارك فيه أكثر من ٧٠ فنان عربي، واصفًا التجربة بالمرعبة، لافتًا إلى أنه يعتبر نفسه مصري أكثر رغم أن والده أردني من أصول فلسطينية تعود لمدينة الخليل.





وتابع "الزارو" أن المسلسل يضم أسماء ثقيلة، وجمعته مشاهد بكل من جمال سليمان، وسامر المصري، وباسم ياخور، وأحمد الأحمد، وقيس الشيخ نجيب، مؤكدًا أن يشاهد باقي الممثلين، وكان منبهر بأدائهم، مشيدًا بالفنانة سلافة معمار على المستويين الشخصي والفني، واصفة إياها بالفنانة الخطيرة.





وأكد "الزارو" على أهمية الأعمال العربية المشتركة على الساحة، حيث شارك حتى الآن في ٣ أعمال هم: "لعبة الموت"، و"الأخوة"، و"الحرملك"، مؤكدًا أنه محظوظًا أنه بدأ بأعمال عربية، لكنه بذل مجهود حتى يدخل الدراما المصرية.



