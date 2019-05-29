عاجل.. هازارد يودع تشيلسي بالهدف الثالث في شباك آرسنال (فيديو)
الأربعاء 29/مايو/2019 - 10:21 م
محمد مرعي
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أحرز إيدين هازارد نجم تشيلسي الهدف الثالث للبلوز أمام آرسنال في المباراة التي تجمع الفريقين بنهائي بطولة الدوري الأوروبي.
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