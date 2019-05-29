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'الوطنية للإعلام' تستنكر منع فريق عمل قناة تايم سبورت من تصوير ستاد الدفاع الجوي

الأربعاء 29/مايو/2019 - 10:21 م
'الوطنية للإعلام' تستنكر منع فريق عمل قناة تايم سبورت من تصوير ستاد الدفاع الجوي
الهيئة الوطنية للإعلام - أرشيفية
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ميسون أبو الحسن
 
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أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، استنكارها قيام أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة، بمنع فريق عمل قناة تايم سبورت من تصوير ستاد الدفاع الجوي، وذلك في إطار الاستعدادات لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية بمصر، يونيو القادم.


وقالت الهيئة في بيان لها، إنها قامت بمخاطبة اتحاد الكرة، وأخطرته أن القناة هي المنوط بها تغطية فعاليات ومباريات بطولة كأس الأمم، وبالرغم من حصول فريق عمل القناة على جميع الموافقات والتصاريح من القوات المسلحة، ومن جميع الأطراف المشرفة على البطولة للقيام بتصوير الاستاد، إلا أن أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة المذكور اتخذ إجراءات وصفتها الهيئة بـ"المتعسفة" ضد فريق تايم سبورت، ومنعهم من التصوير واستكمال مهمتهم التي تصب في مصلحة بطولة كأس الأمم الإفريقية، وتساهم في عمليات التسويق والدعاية للبطولة ولمصر في إفريقيا.


وأعربت الهيئة في بيان لها، عن بالغ استيائها من هذا الموقف الذي وصفته بـ"غير المبرر"، من عضو الاتحاد المذكور، مطالبة اللجنة المنظمة واتحاد الكرة بتقديم توضيح رسمي تجاه هذا الإجراء ضد فريق عمل قناة تايم سبورت.
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