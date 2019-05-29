البدء في تقديم التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بأسوان

أعطى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى التربية والتعليم بالبدء فى فتح باب التظلمات بالنسبة لنتيجة الشهادة الإعدادية العامة للفصل الدراسى الثانى لإتاحة الفرصة أمام أولياء الأمور وأبنائهم للتظلم فى أى مادة دراسية، موجهًا بتقديم كافة التسهيلات لإنهاء إجراءات تلقى الطلبات وإتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة إعلان نتيجة التظلمات فى أقرب وقت ممكن لتحقيق الطمأنينة الكاملة للأسر بشأن درجات أبنائهم العلمية فى المواد الدراسية المختلفة..









ومن جانبه أكد الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأنه طبقًا للقرار الوزارى رقم 313 وتعديلاته بخصوص التظلمات من نتيجة الإمتحانات للشهادة الإعدادية العامة للفصل الدراسى الثانى 2019 حيث سيتم تلقى التظلمات بدءًا من غدًا الخميس 30 مايو الجارى وتستمر حتى 13 يونيو القادم.













موضحًا بأن الإجراءات المتبعة فى التقدم بالتظلمات تتطلب من ولى الأمر التقدم بطلب لمدير المديرية طبقًا للنموذج المطبوع، على أن يتم تلقى الطلبات بديوان المديرية وتم تحديد مبلغ وقدره عشرون جنيهًا فقط لا غير للمادة الواحدة تورد بخزينة المديرية بحيث ستكون التظلمات لأى عدد من المواد، وتسلم الطلبات مرفق بها قسيمة التوريد إلى لجنة النظام والمراقبة ومقرها مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنات شرق محطة أسوان.







