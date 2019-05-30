نشرة أخبار منتصف الليل.. "شكري" يلتقي نظيره الباكستاني على هامش مشاركته بقمة مكة‎

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ التضامن تنظم حفل إفطار جماعي لأبناء المؤسسة العقابية بالمرج،"شكري" يلتقي نظيره الباكستاني على هامش مشاركته بقمة مكة‎.

التضامن تنظم حفل إفطار جماعي لأبناء المؤسسة العقابية بالمرج

نظمت المؤسسة العقابية لرعاية الأحداث بالمرج، أمس الثلاثاء حفل إفطار جماعى لأبناء المؤسسة العقابية وذلك بمقر المؤسسة بالمرج وذلك فى اجواء رمضانية وبحضور ممثلى وزارة الداخلية و مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وممثلى عدد من الجمعيات الاهلية، تحت رعاية غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى.

"شكري" يلتقي نظيره الباكستاني على هامش مشاركته بقمة مكة‎

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، مخدوم شاه محمود قريشي وزير خارجية باكستان، على هامش مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي، حيث بحث الوزيران مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

الأمم المتحدة ترسل فريقًا لبحث تفشى الإيدز فى باكستان

أكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، أن منظمة الصحة العالمية، أرسلت فريقًا متخصصًا، في فيروس نقص المناعة البشرية «الإيدز»، من خبراء منظمة الصحة العالمية، إلى باكستان، بعد تقارير تفيد بتفشي الفيروس في إحدى مقاطعات البلاد، وتسجيل أكثر من 600 حالة إصابة محتملة حتى الآن، نصفهم من الأطفال دون سن الخامسة.

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حماية المدنيين في إدلب

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إلى وقف إطلاق النار في محافظة إدلب السورية، وقال إن "على روسيا وتركيا وإيران، والحكومة السورية، حماية المدنيين الواقعين، تحت الحصار".

الاتحاد الأوروبي يوجه صفعة جديدة لتركيا

في خضم مساعي أنقرة المتواصلة والرامية لدخول الاتحاد الأوروبي، أعد هذا الأخير تقريرا يكشف حجم الأزمة التي تعيشها تركيا، والانتهاكات التي تمارسها الحكومة بحق الشعب وحقوقه.