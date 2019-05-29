لمروره بضائقة مادية.. انتحار مسن شنقًا داخل منزله في الغربية

شهدت محافظة الغربية مساء اليوم الأربعاء، انتحار مسن فى العقد السادس من العمر شنقا داخل منزله وذلك لمروره بضائقة مالية.





وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة بانتحار مسن يدعى ج. ع داخل منزله بقرية تطاى التابعة لدائرة المركز وذلك لمرورة بضائقة مالية.





تم نقل الجثمان الى مشرحة مستشفى السنطة المركزى، وبسؤال أهل المسن أكدوا أنة كان يمر بأزمة مالية ولا يتهمون أحد فى ذلك.



