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رسميا.. الاتفاق يضم كوتينيو لموسمين

الأربعاء 29/مايو/2019 - 09:03 م
رسميا.. الاتفاق يضم كوتينيو لموسمين
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أميرة فطيم
 
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أعلن نادي الاتفاق، مساء اليوم الأربعاء، تعاقدها الرسمي مع لاعب خط الوسط البرازيلي، روجيرو كوتينيو، لتمثيل الفريق الأول بالنادي لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم ثالث؛ بعد تجاوز اللاعب الفحص الطبي.


والجدير بالذكر أن روجيرو سبق أن خاض عدة تجارب مختلفة مع نادي الكويت الكويتي والوصل الإماراتي إلى جانب الشباب السعودي، ولعب في الدوري البرازيلي مع أتلتيتيكو باراناينسي.


كما انضم صاحب ال31عاماً إلى صفوف الفيصلي في الأول من أغسطس 2017 قادما من بوريرام يونايتد التايلاندي.

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