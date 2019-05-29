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عاجل.. موعد الإعلان عن صفقة ريال مدريد الكبري

الأربعاء 29/مايو/2019 - 09:03 م
عاجل.. موعد الإعلان عن صفقة ريال مدريد الكبري
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محمد جمال
 
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أكدت الصحف الإنجليزية، عن إتمام تعاقد ريال مدريد الإسبانى مع لاعب تشيلسي الإنجليزي، إيدين هازارد، لتدعيم صفوف الملكى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت صحيفة "ذا صن" أن هازارد ستبلغ قيمته المادية 115 مليون جنيه إسترليني، مؤكدين أن البلوز سيحصلوا على 100 مليون ثم 15 أخرين كإضافات للصفقة.

وأكدت صحيفة " ذا صن" أن الإعلان سيكون يوم الأثنين المقبل، آي عقب 5 أيام من أخر مباراة للاعب مع فريقه تشيلسي أمام أرسنال والمقرر إقامتها اليوم فى نهائي الدوري الأوروبي

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