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الرجاء المطروحي ينفي توقيع عبد العاطي للمصري

الأربعاء 29/مايو/2019 - 09:01 م
الرجاء المطروحي ينفي توقيع عبد العاطي للمصري
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أحمد تيتو
 
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صرح سليمان سنجاري المدير الإداري لنادي الرجاء المطروحي للفجر للرياضي بأن مايتردد عن توقيع محمود عبد العاطي مهاجم الفريق المطروحي لنادي المصري البورسعيدي ليس له أساس من الصحة.


أكد أن اللاعب حتي هذة اللحظة متواجد بصفوف الرجاء وأن مجلس الإدارة لم يوافق علي بيع عبد العاطي للمصري كما تردد ولن يتم ذلك إلا من خلال النادي.


وكانت ترددت أنباء تفيد بأن المصري البورسعيدي تعاقد مع محمود عبد العاطي مهاجم الرجاء المطروحي لمدة ثلاث سنوات.

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