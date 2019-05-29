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الاتحاد السعودي يجدد عقد المولد

الأربعاء 29/مايو/2019 - 09:00 م
الاتحاد السعودي يجدد عقد المولد
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محمد أيمن
 
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أكدت تقارير صحفية سعودية، على اقتراب نادي اتحاد جدة من تجديد تعاقده مع النجم الشاب زياد المولد مدافع الفريق.


وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن إدارة الفريق برئاسة لؤي ناظر انهت الاتفاق مع المولد بشأن تجديد تعاقده للاستمرار في صفوف الفريق خاصة بعد تلقيه عدة عروض.


وأختتمت الصحيفة: "الإدارة ستنتهي من توقيع العقود خلال الساعات القادمة، قبل الإعلان الرسمي عن مدة تجديده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.


ويذكر أن جماهير العميد قامت بالمطالبة بتجديد عقد صاحب الـ24 عامًا، بعد الإداء الرائع الذي قدمه اللاعب خلال الفترة الماضية.

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