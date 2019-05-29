الحل الودي ينهي مشكلة نياسي مع الرجاء المغربي

وافق الدولي السنغالي إبراهيما نياسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي المغربي على تسوية الخلافات بينه وبين ناديه مع مسؤولي النادي من أجل فك الارتباط بين الطرفين بنهاية مباريات الدوري المغربي.





ويرتبط نياسي بعقد لموسم قادم مع الرجاء إلا أن المدير الفني الفرنسي للفريق باتريس كارتيرون لا يحتاج إلى خدماته الموسم القادم ولا يمانع في تسريحه.



