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الحل الودي ينهي مشكلة نياسي مع الرجاء المغربي

الأربعاء 29/مايو/2019 - 08:58 م
الحل الودي ينهي مشكلة نياسي مع الرجاء المغربي
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محمد أيمن
 
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وافق الدولي السنغالي إبراهيما نياسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي المغربي على تسوية الخلافات بينه وبين ناديه مع مسؤولي النادي من أجل فك الارتباط بين الطرفين بنهاية مباريات الدوري المغربي.


ويرتبط نياسي بعقد لموسم قادم مع الرجاء إلا أن المدير الفني الفرنسي للفريق باتريس كارتيرون لا يحتاج إلى خدماته الموسم القادم ولا يمانع في تسريحه.


وإشترط اللاعب ليوقع على فسخ التعاقد مع الرجاء الحصول على جميع المستحقات المالية وجزء من مكافأة التوقيع الخاصة بالموسم المقبل.


وكان نادي الرجاء قد اعلن الاستغناء عن الثنائي الأجنبي الكونجولي ليما مابيدي والليبي سند الورفلي بالإضافة إلى السنغالي نياسي لإتاحة الفرصة أمام إبرام تعاقدات جديدة الموسم القادم.

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