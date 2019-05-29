تعيين أحمد غنيم عميدًا لكلية الطب البشري بجامعة طنطا

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قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تعيين الدكتور أحمد غنيم، عميدًا لكلية الطب البشري بجامعة طنطا.



ونص قرار رئيس الجمهورية، والذي حمل رقم 246 لسنة 2019، على تعيين "غنيم" في المنصب لمدة ثلاث سنوات.



من جانبه، هنأ الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، الدكتوراحمد غنيم بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينه عميدًا لكلية الطب البشري، متمنيًا له التوفيق، خاصةً وأن الكلية تنتظر منه الكثير.