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تقرير يتوقع تراجع أسعار الفائدة الأمريكية مرتين بحلول يناير المقبل

الأربعاء 29/مايو/2019 - 08:51 م
تقرير يتوقع تراجع أسعار الفائدة الأمريكية مرتين بحلول يناير المقبل
الاحتياطى الفيدرالي
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وكالات
 
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توقع تقرير دولي أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة مرتين بحلول يناير المقبل مع استمرار المخاوف الاقتصادية.

وفي محضر اجتماعه الأخير الصادر في وقت سابق من هذا الشهر، توقع الفيدرالي استمرار الصبر حيال معدلات الفائدة التي تتراوح حالياً بين 2.25 بالمئة إلى 2.50 بالمئة حتى لو تحسن الاقتصاد.

ووفقاً لمؤشر "جي.إم.إي"الذي يتبع تداول العقود الآجلة لمؤشر الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الأربعاء، فإن هناك احتمالية 63 بالمئة لقيام البنك المركزي بتخفيض معدل الفائدة في سبتمبر المقبل.

كما أن المستثمرين يرون أن هناك فرصة بنحو 62 بالمئة لعملية خفض أخرى لمعدل الفائدة في أواخر يناير 2020.

وتأتي توقعات خفض معدلات الفائدة مع تراجع العائد على السندات الأمريكية لآجل 10 سنوات أدنى عائد أذون الخزانة لمدة 3 أشهر بأكبر وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية خلال تعاملات اليوم.

وتزايدت مخاوف المستثمرين في الفترة الأخيرة من تباطؤ النمو الاقتصادي في ظل استمرار التهديدات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
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