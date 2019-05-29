صوامع وشون الغربية تتسلم 123 ألف طن قمح

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قال اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، إنه تم توريد 123 ألف و862 طن قمح بنسبة 92.4% من المستهدف منذ بداية موسم التوريد فى 15 أبريل 2019 والذى يستمر إلى 15 يوليو القادم، وذلك من إجمالى 134 ألف طن متوقع توريدهم من إجمالى مساحة القمح المنزرعة هذا العام والتى تعادل 134 ألف و936 فدان.



والجدير بالذكر؛ أنه تم توريد 44 ألف و414 طن إلى البنك الزراعى و40 ألف و871 طن إلى الشركة المصرية للصوامع و38 ألف و576 طن إلى شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا كما أن الطاقة الإستعابية لأماكن تخزين القمح بالمحافظة تستوعب 193340 طن مقسمة على ثلاث صوامع بطاقة 85000 طن وعشر شون أسمنتية بطاقة 67700 طن وثمان شون ترابية بطاقة 28800 طن وأربعة هناجر بطاقة 11840 طن.



وأشار محافظ الغربية أن اللجنة المشكلة من "عضو مديرية التموين وعضو من الرقابة على الصادرات وعضو من الزارعة وأمين الشونة وعضو من جمعية القبانية" هى المسئولة عن إستلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة حيث تبلغ قيمة توريد الأردب 655 جنية لدرجة نقاوة 22.5 قيراط و670 جنية لدرجه نقاوة 23 قيراط و685 لدرجة نقاوة 23.5 قيراط ولا يتم إستلام الأصناف المنزرعة التى تقل جودتها عن 22.5 قيراط.



وفى السياق ذاته؛ أكد محافظ الغربية على إستمرار تقديم كافة التسهيلات للمزارعين أثناء عملية التوريد من توفير أجولة خيش جديدة ومستعمل 1أو2 مع الإلتزام بصرف كافة المستحقات خلال 48 ساعة من عملية التوريد.



وذلك فى إطار الحرص على توفير مناخ تنافسى لجذب المزارعين لتجاوز المستهدف وتوريد أكبر كمية ممكنة من محصول القمح.



مشيرًا إلى متابعة أعمال توريد القمح من خلال غرفة عمليات تنشيط القمح المنعقدة يوميًا بديوان عام المحافظة لرصد أى معوقات وإزالتها على الفور.