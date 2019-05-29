غدًا.. "التضامن" توقع مذكرة تفاهم لتنفيذ مبادرة رمضان أمان لنشر التوعية المرورية بين السائقين

تعقد وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة غادة والي، غدًا فعاليات توقيع مذكرة تعاون بين مؤسسة معانا لإنقاذ الإنسان وجمعية الإحسان الخيرية الإماراتية، وذلك لتنفيذ مبادرة رمضان أمان لنشر التوعية المرورية بين السائقين.



