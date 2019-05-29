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غدًا.. "التضامن" توقع مذكرة تفاهم لتنفيذ مبادرة رمضان أمان لنشر التوعية المرورية بين السائقين

الأربعاء 29/مايو/2019 - 08:45 م
غدًا.. التضامن توقع مذكرة تفاهم لتنفيذ مبادرة رمضان أمان لنشر التوعية المرورية بين السائقين
الدكتورة غادة والي - وزيرة التضامن الاجتماعي
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آيات عامر
 
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تعقد وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة غادة والي، غدًا فعاليات توقيع مذكرة تعاون بين مؤسسة معانا لإنقاذ الإنسان وجمعية الإحسان الخيرية الإماراتية، وذلك لتنفيذ مبادرة رمضان أمان لنشر التوعية المرورية بين السائقين.

ويأتي ذلك بحضور غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ، في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا، بمقر الوزارة بالعجوزة.
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