سعر الريال السعودي أمام الجنيه مع نهاية موسم عمرة رمضان اليوم الأربعاء 29/5/2019

شهد سعر الريال السعودى حالة من الاستقرار خلال التعاملات اليوم الأربعاء، وجاء ذلك تزامنًا مع انتهاء موسم عمرة رمضان واقتراب الأجازة الصيفية وعودة المصريين بالخارج.





وجاء سعر الريـال السعودى بالبنوك على النحو التالى:





سعر الريـال السعودى بالبنك المركزى المصرى

4.4740 جنيها للشراء

4.5015 جنيها للبيع





سعر الريـال السعودى بالبنك الأهلي المصرى

4.4743 جنيها للشراء

4.5065 جنيها للبيع





سعر الريـال السعودي بالبنك التجارى الدولى

4.4536 جنيها للشراء

4.4987 جنيها للبيع





سعر الريـال السعودى بالبنك العربى الافريقى الدولى

4.4502 جنيها للشراء

4.5021 جنيها للبيع





سعر الريـال السعودى ببنك مصر

4.4744 جنيها للشراء

4.5065 جنيها للبيع