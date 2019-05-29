سعر الريال السعودي أمام الجنيه مع نهاية موسم عمرة رمضان اليوم الأربعاء 29/5/2019
الأربعاء 29/مايو/2019 - 08:44 م
الفجر الاقتصادي
Advertisements
Advertisements
شهد سعر الريال السعودى حالة من الاستقرار خلال التعاملات اليوم الأربعاء، وجاء ذلك تزامنًا مع انتهاء موسم عمرة رمضان واقتراب الأجازة الصيفية وعودة المصريين بالخارج.
وجاء سعر الريـال السعودى بالبنوك على النحو التالى:
سعر الريـال السعودى بالبنك المركزى المصرى
4.4740 جنيها للشراء
4.5015 جنيها للبيع
سعر الريـال السعودى بالبنك الأهلي المصرى
4.4743 جنيها للشراء
4.5065 جنيها للبيع
سعر الريـال السعودي بالبنك التجارى الدولى
4.4536 جنيها للشراء
4.4987 جنيها للبيع
سعر الريـال السعودى بالبنك العربى الافريقى الدولى
4.4502 جنيها للشراء
4.5021 جنيها للبيع
سعر الريـال السعودى ببنك مصر
4.4744 جنيها للشراء
4.5065 جنيها للبيع
Advertisements
المزيد عن: شركات الصرافة سعر الريال مقابل الجنيه سعر الريال فى السوق السوداء سعر الريال اليوم سعر الريال السعودى سعر الريال الآن سعر الريال الريال السعودى اخبار الاقتصاد أسعار العملات
- سعر الريال السعودي أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 5/12/2018
- للراغبين في العمرة.. تعرف على اسعار الريال السعودى اليوم الخميس 6-12-2018 امام الجنيه في البنوك- اعلى سعر واقل سعر
- سعر الريال السعودي أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 18/12/2018
- سعر الريال السعودي في نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء 18/12/2018
- سعر صرف الريال السعودي في البنوك والسوق السوداء في بداية تعاملات التعاملات اليوم الأربعاء- التعاملات الصباحية
- سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية اليوم الاحد 23/12/2018
- سعر الريال السعودي الأن بالبنوك والسوق السوداء.. وأخر تحركات العملة السعودية
- تراجع جديد في سعر الريال السعودي أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 28/5/2019
- سعر الريال السعودى في البنوك الحكومية والخاصة اليوم والعملة السعودية تتراجع