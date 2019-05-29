مشاهدة نهائي الدوري الأوروبي البث المباشر لمباراة أرسنال وتشيلسي - beIN SPORTS HD

يواجه فريق تشيلسي الإنجليزي نظيره فريق أرسنال الإنجليزي مساء يوم الأربعاء 29 مايو 2019 بالعاصمة باكو، وذلك في إطار الدور النهائي ضمن فعاليات بطولة الدوري الأوروبي.





نجح تشيلسي في تحقيق الفوز في 3 مباريات من أصل آخر 6 خاضها بجميع البطولات، وفي مقابل ذلك لم يتعرض للخسارة على الإطلاق، كما سقط في فخ التعادل في 3 مباريات أخرى.





ينتظر فريق البلوز 3 مباريات ودية قبل انطلاقة الموسم المقبل، حيث يواجه أولاً كاواساكي فرونتال الياباني، ثم برشلونة الإسباني، وأخيراً سالزبورج النمساوي.





يدخل المدرب ماوريزيو ساري هذه المباراة بتشكيلة من المتوقع أن تكون كالتالي: كيبا / سيزار أزبيليكويتا / ديفيد لويز / أندرياس كريستنسن / ماركوس ألونسو / جورجينيو / ماتيو كوفاسيتش / روس باركلي / ويليان / إدين هازارد / جونزالو هيغواين.





على الجانب المقابل، فاز أرسنال في 3 مباريات من أصل آخر 5 خاضها بكافة البطولات، فيما خسر في مباراة واحدة فقط، كما تعادل في مباراة أخرى.





يدخل المدرب أوناي إيمري هذه المباراة بتشكيلة من المتوقع أن تكون كالتالي: بيتر تشيك / مايتلاند نايلز / شكودران موستافي / سوكراتيس / ناتشو مونريال / سياد كولاسيناك / تشاكا / لوكاس توُريرا / مسعود أوزيل / بيير إيميريك أوباميانج / ألكسندر لاكازيت.





يتواجد تشيلسي في المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما نجح في حصد 72 نقطة، وفي المقابل يحتل فريق المدفعجية المركز الخامس بالترتيب، بعد نجاحه في حصد 70 نقطة.





ومن المقرر أن يتم نقل مباراة تشيلسي وأرسنال عبر قناة Bein Sports HD1 بصوت حفيظ دراجي وحسن العيدروس، وأيضاً Bein Sports HD2 بصوت علي محمد علي وسوار الذهب، وذلك في تمام الساعة 21:00 مساءً بتوقيت مصر، وأيضاً الساعة 22:00 مساءً بتوقيت السعودية.



