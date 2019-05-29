محافظ الدقهلية: استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الفطر المبارك

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أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، أنه تم اتخاذ إجراءات مكثفة لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال كافة الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة.



وشدد محافظ الدقهلية على تفعيل كافة أشكال الرقابة التموينية على المنافذ والأسواق والمحال، لضمان الانضباط والالتزام بكافة التعليمات الصادرة بشأن تداول وبيع السلع والرقابة الصحية لضمان جودة وصلاحية السلع حرصا على صحة وحياة المواطنين،وتكثيف الرقابة على المخابز والمرور على المطاحن والمنافذ لضمان الانضباط وحسن الإنتاج خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتوافر اسطوانات البوتاجاز.



واكد على إلغاء الإجازات لرؤساء الوحدات المحلية خلال أيام العيد والعمل المستمر لإزالة الإشغالات التي تعوق المارة وتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة والمتابعة المتواصلة للإزالة الفورية لأية تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتعامل بكل الحسم تطبيقا للقانون والاستجابة الفورية لمطالب المواطنين والعمل الجاد على حل مشاكلهم دون تراخ أو إهمال.



وأوضح شاروبيم، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومرفق الإسعاف لاستقبال أية حالات طارئة وسرعة التعامل معها، ورفع درجة الاستعداد القصوى بقطاعات المرافق من المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والغاز على مدار 24 ساعة لسرعة التجاوب الفوري مع اية اعطال أو أحداث طارئة واتخاذ إجراءات حلها فورا.



وأضاف محافظ الدقهلية أنه تم التنسيق بين الإدارة العامة للمرور وإدارة المواقف بالمحافظة لتوفير وسائل انتقال المواطنين خلال أيام العيد بما يكفل تغطية المدن والمراكز والقرى، بالإضافة إلى تكثيف الحملات المرورية لضمان إلتزام السائقين بخطوط السير المحددة وإلتزام سائقي التاكسي بالتعريفة المقررة.



كما شدد على قيام جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتأكد من جاهزية الحدائق والمتنزهات العامة ونظافتها لاستقبال الزوار والأطفال والتأكد من نظافة المأكولات والمشروبات المعروضة فيها.



ومن جهة أخرى أكد شاروبيم على رفع درجه الاستعداد القصوى بمصيف جمصة السياحي وتضافر جهود كافة قطاعات الخدمات والمرافق وخاصة الخدمات الصحية والتموينية ومياه الشرب والصرف الصحي، وتكثيف أعمال النظافة ورش مبيدات الناموس والحشرات وتوافر خدمات الإسعاف على الشاطئ وتوفير المنقذين وانضباط أعمال ابراج المراقبة على الشاطئ للتفاعل مع ايه احداث فورا بالتنسيق والتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة جمصه لتوفير جميع الخدمات لرواد المصيف خلال فترة العيد.



وأوضح أنه تم تشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وربطها بالغرفة الرئيسية للعمليات بالمحافظة للإبلاغ عن اية طوارئ والتجاوب معها فورا.