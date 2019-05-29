أول محترف يغادر أسوار "بطل الدوري".. "برونو" يودّع النصر

أعلن المدافع البرازيلي برونو يوفيني عن مغادرته النصر بطل الدوري، عقب ثلاثة مواسم قضاها مع الفريق اختتمها بالتتويج باللقب الذي كان له دور كبير في الفوز به عقب هدفيه في مرمى الهلال في مباراة الديربي الأخيرة؛ والتي منحت الفريق الصدارة وقتها.





وغرّد برونو على صفحته بموقع تويتر موجهاً رسالته لجماهير فريقه، موضحاً أنه من الصعب عليه أن يقول للجماهير: وداعاً. مشدداً في الوقت ذاته على أن للنصر وجماهيره مكانة كبيرة ستظل للأبد في قلبه، وأنه أخلص تماماً طيلة مسيرته مع الفريق.





من جانبها أحسنت جماهير نادي النصر وداع لاعبها المحبوب المدافع البرازيلي برونو يوفيني، عقب سفر اللاعب لبلاده لقضاء إجازته دون أن يقوم بتمديد التعاقد الذي ينتهي بنهاية الموسم.



