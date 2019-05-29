يلا شوت MATCH SUMMARY مباشر مباراة ارسنال وتشيلسي KORA STAR كورة ستار مباراة تشيلسي وارسنال beIN SPORTS لايف

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مشاهدة مباراة تشيلسي وأرسنال بث مباشر يلا شوت كورة اون لاين بث مباشر ارسنال وتشيلسي كورة ستار الاسطورة بث مباشر تشيلسي وارسنال يوتيوب جودة متعددة، وتنطلق مباراة النهائي الليلة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش على قناة bein sport HD1,2 بالتعليق العربي وعدد من القنوات المجانية الأخرى على مختلف الأقمار الصناعية، وقد شهدت تدريبات الجانرز أرسنال مشاركة قوية من اللاعبين تحت قيادة ايمري الطامح لتحقيق أول بطولة له مع الفريق في الموسم الأول له.





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بث مباشر تشيلسي، أرسنال بث مباشر يلا شوت بث مباشر تشيلسي وأرسنال كورة ستار مشاهدة مباراة تشيلسي وأرسنال بث مباشر الاسطورة كورة لايف نهائي الدوري الاوروبي، وتحدث ايدين هازارد لاعب البلوز عن رحيله من الفريق مطلع الموسم المقبل موضحا أن اهتمامه الوحيد الآن هو النهائي ولا يفكر في شئ سوى هذا اللقاء وبعده سيقرر ماذا سيفعل، يذكر أن بعض الاشتباكات قد حدثت بين مشجعي الناديين قبل انطلاقة اللقاء واسفر ذلك عن اصابة اثنين من الجماهير فمن ستكون له الغلبة اليوم.





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يذكر أن آخر مباراة للفريقين معا قدا انتهت بفوز أرسنال بهدفين نظيفين في الدور الثاني سجلهما الكسندر لاكازيت ولوران كوتشيلني بينما انتهت مباراة الدور الأول بثلاثية مقابل هدفين.



