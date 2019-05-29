لايف ALNASER .. مباراة (النصر وذوب آهن) بث مباشر 29-5-2019 يلا شوت مشاهدة مباراة النصر وذوب آهن LIVE

يخوض النصر مساء اليوم الأربعاء مواجهة أمام نظيره ذوب آهن الإيراني، في ختام دور المجموعات ( المجموعة الأولى) من دوري أبطال آسيا لكرة القدم ( لقاء مؤجل)، وذلك على أرض ملعب نادي العربي بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث تم النقل من كربلاء العراقية إلى الدوحة القطرية في 20 مايو الجاري، من قِبل الاتحاد القاري من أجل سلامة الطرفين.

ويعد اللقاء ( تحصيل حاصل) بالنسبة للفريقين بعد أن تأهلا (رسميًا) للدور الثاني، حيث يتصدر ذوب آهن المجموعة (11 نقطة) فيما يحل النصر ثانيًا( 9 نقاط )، إلا أن نتيجة اللقاء قد تغير في ترتيب الفريقين، في حال فوز النصر فإنه يخطف الصدارة، بينما العكس أو التعادل سيبقي ذوب آهن في المقدمة والنصر في الوصافة.