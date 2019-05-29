وصول رئيس جمهورية المالديف إلى جدة

وصل رئيس جمهورية المالديف الرئيس إبراهيم محمد صالح، إلى جدة، اليوم؛ للمشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.



