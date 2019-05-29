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وصول رئيس جمهورية المالديف إلى جدة

الأربعاء 29/مايو/2019 - 07:36 م
وصول رئيس جمهورية المالديف إلى جدة
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وصل رئيس جمهورية المالديف الرئيس إبراهيم محمد صالح، إلى جدة، اليوم؛ للمشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي: الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح العثيمين، وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ورئيس بعثة الشرف المرافقة خالد بن عبدالله السلمان، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.
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