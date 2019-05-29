خادم الحرمين يتلقّى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس جمهورية إندونيسيا

تلقّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا.





وفي بداية الاتصال هنّأ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، متمنيًا له وللشعب الإندونيسي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.





وقد أعرب عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على التهنئة وصادق مشاعره الأخوية.



