أمير الحدود الشمالية يوجه باستمرار العمل في إجازة عيد الفطر

وجّه أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وكلاء الإمارة والمحافظين ورؤساء المراكز والإدارات والأقسام المختصة بديوان الإمارة، بتكليف عدد من الموظفين بالتواجد على رأس العمل طيلة فترة الإجازة لإنجاز المعاملات أولًا بأول، والعمل على خدمة المواطنين والمواطنات.





وأكد أن هذا التوجيه يأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - اللذين يحرصان على تيسير شؤون المواطنين والمقيمين، دون تأخير.



