ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أمير الحدود الشمالية يوجه باستمرار العمل في إجازة عيد الفطر

الأربعاء 29/مايو/2019 - 07:29 م
أمير الحدود الشمالية يوجه باستمرار العمل في إجازة عيد الفطر
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
وجّه أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وكلاء الإمارة والمحافظين ورؤساء المراكز والإدارات والأقسام المختصة بديوان الإمارة، بتكليف عدد من الموظفين بالتواجد على رأس العمل طيلة فترة الإجازة لإنجاز المعاملات أولًا بأول، والعمل على خدمة المواطنين والمواطنات.

وأكد أن هذا التوجيه يأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - اللذين يحرصان على تيسير شؤون المواطنين والمقيمين، دون تأخير.

كما وجه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز, الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية ذات العلاقة بتوفير الإمكانيات والخدمات اللازمة لأبناء المنطقة وزوارها وتهيئة المنتزهات العامة وتوفير فرق النظافة والصيانة والاهتمام بصحة البيئة وتكثيف التواجد المروري وتسهيل حركة السير لإتاحة الفرصة لمرتاديها وتقديم أفضل الخدمات لأهالي المنطقة للتمتع بإجازة عيد الفطر المبارك.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
تشيلسي
-
x
21:00
-
أرسنال
دوري أبطال آسيا
النصر
-
x
20:30
-
ذوب آهن أصفهان