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حقيقة إقامة السوبر الإفريقي في قطر

الأربعاء 29/مايو/2019 - 07:27 م
حقيقة إقامة السوبر الإفريقي في قطر
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هاني عصام
 
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كشف عبد المنعم شطة المدير الفني السابق للاتحاد الافريقي لكرة القدم عن مكان إقامة السوبر الافريقي خلال الموسم المقبل.


وقال شطة في تصريحات خاصة "الإعلان كان على إقامة السوبر الافريقي في قطر خلال الموسم الماضي فقط أما الموسم الجاري فلن يتم الإعلان حتى الآن".


وتابع "إقامة البطولة في قطر خلال الموسم الجاري مرة أخرى متوقف على نجاح النسخة الماضية من حيث الأمور التسويقية والحضور الجماهيري وأعتقد أن العنصر الأخير لم يكن متوافر بشكل كبير".


وأكمل "على الأقرب السوبر في الموسم الجاري سيقام على ملعب بطل دوري أبطال افريقيا إما الوداد المغربي أو الترجي التونسي".


وكان الزمالك قد حصد الكونفدرالية الافريقية على حساب نهضة بركان المغربي على أن يقابل الفائز من الترجي التونسي أو الوداد المغربي.


وكان لقاء الذهاب بين الترجي والوداد على ملعب الأخير قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ويقام لقاء الإياب الأسبوع المقبل في تونس.

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