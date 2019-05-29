حقيقة إقامة السوبر الإفريقي في قطر

كشف عبد المنعم شطة المدير الفني السابق للاتحاد الافريقي لكرة القدم عن مكان إقامة السوبر الافريقي خلال الموسم المقبل.





وقال شطة في تصريحات خاصة "الإعلان كان على إقامة السوبر الافريقي في قطر خلال الموسم الماضي فقط أما الموسم الجاري فلن يتم الإعلان حتى الآن".





وتابع "إقامة البطولة في قطر خلال الموسم الجاري مرة أخرى متوقف على نجاح النسخة الماضية من حيث الأمور التسويقية والحضور الجماهيري وأعتقد أن العنصر الأخير لم يكن متوافر بشكل كبير".



