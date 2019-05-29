محافظ أسيوط ينعى مدير الأمن.. ويعلن عن تنظيم جنازة عسكرية غدا أمام مسجد عمر مكرم

نعى اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط؛ ببالغ الحزن والأسى اللواء جمال شكر، مدير أمن اسيوط، والذى توفى منذ قليل إثر حادث سير أثناء تفقده الاكمنة المرورية بطريق القوصية- اسيوط ؛ داعيًا الله ـ عز وجل ـ أن يتغمده بالرحمة والمغفرة متمنيًا لأسرته الصبر والسلوان والشفاء العاجل للواء دكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية وجميع المصابين فى الحادث.





وأعلن محافظ أسيوط عن تنظيم جنازة عسكرية للفقيد غدا الخميس فى تمام الساعة التاسعة صباحا أمام مسجد عمر مكرم بمدينة أسيوط بمشاركة اسرة الفقيد الراحل وجميع القيادات الامنية والتنفيذية والشعبية.



