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صراع إنجليزي إيطالي على جاتوزو

الأربعاء 29/مايو/2019 - 07:24 م
صراع إنجليزي إيطالي على جاتوزو
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ريهام عبد المحسن
 
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كشفت تقارير صحفية إيطالية عن وصول عرض من أحد الأندية الإيطالية لجينارو جاتوزو​ المدير الفني ​ميلان​ الايطالي السابق لقيادة الفريق في الموسم المقبل بالإضافة لاهتمام أحد الأندية الإنجليزية بالمدرب الإيطالي.

وذكرت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية أن ميلان أعلن عن رحيل جاتوزو نهاية الموسم المنصرم بعد فشله في قيادة الفريق في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأفادت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية بأن انطونيو رومي مدير ومحامي ​سامبدوريا​ قد تواصل مع جاتوزو لتولي قيادة الفريق.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن سامبدوريا ليس النادي الوحيد المهتم بالتعاقد مع جاتوزو، حيث كشفت عن رغبة ​نيوكاسل​ يونايتد الإنجليزي أيضًا في ضم الايطالي المخضرم.

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