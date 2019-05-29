الإعلامي علاء بسيوني وإكرام خليل في "سفير السعادة" على الفضائية المصرية

انتهت أسرة برنامج "سفير السعادة"، من تصوير حلقات البرنامج الذي يقدمه الإعلامي الدكتور علاء بسيوني، المذاع حالياً في شهر رمضان الكريم على شاشة الفضائية المصرية، والذي يستضيف بحلقات برنامجه إكرام خليل، خبيرة العلاقات الأسرية، ويبحث البرنامج من خلال حلقاته عن مفاتيح السعادة في البيوت المصرية والعربية.





وقالت إكرام خليل، خبيرة العلاقات الأسرية، بإن البرنامج هو أول تعاون بينها وبين الإعلامي الرائع علاء بسيوني، والبرنامج يناقش كل قضايا الأسر المصرية والعربية، وتسليط الضوء على الحلول، وتوضيح دور كل طرف في مشروع الزواج وتقبل شريك الحياة من الطرفين وكيفية عدم جعل الاختلافات خلاف بين شريكي الحياة دون المحاولة في جعل طرف نسخة من الطرف الآخر.





وأعرب الإعلامي علاء بسيوني، عن سعادته بتدشين مبادرة سفير السعادة من خلال تقديم برنامج جديد وبسيط خلال شهر رمضان، عن مفاتيح السعادة في البيوت تجعل من الزواج أبسط ما يكون في شكل نصائح ومفاتيح وأسرار الحياة الزوجية السعيدة.





برنامج " سفير السعادة " يُعرض يومياً على شاشة القناة الفضائية المصرية في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.