حسام موافي يكشف أهمية الابتسامة لصحة الإنسان وعلاقتها بأمراض القلب

Advertisements

أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أهمية الابتسامة لصحة الإنسان وعلاقتها بأمراض القلب.



وقال "موافي"، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إن "الابتسامة" تحمل تحريك 17 عضلة أما "التكشيرة" تحمل تحريك 34 عضلة أي بيرهق الإنسان نفسه.



وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إلى أن "الابتسامة" لها علاقة قوية بتخفيف أمراض كثيرة.

