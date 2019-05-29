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حسام موافي يكشف أهمية الابتسامة لصحة الإنسان وعلاقتها بأمراض القلب

الأربعاء 29/مايو/2019 - 06:57 م
حسام موافي يكشف أهمية الابتسامة لصحة الإنسان وعلاقتها بأمراض القلب
حسام موافي
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داليا الحسين
 
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أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أهمية الابتسامة لصحة الإنسان وعلاقتها بأمراض القلب.

وقال "موافي"، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إن "الابتسامة" تحمل تحريك 17 عضلة أما "التكشيرة" تحمل تحريك 34 عضلة أي بيرهق الإنسان نفسه.

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إلى أن "الابتسامة" لها علاقة قوية بتخفيف أمراض كثيرة.
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