قلة البركة .. الأسباب وأسرع طرق للعلاج

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أوضح الداعية الإسلامي هاني همام، أسباب قلة البركة في الحياة وطرق علاجها، مشيرًا إلى أن أحد أسباب الرزق بداية العمل بذكر الله: "بسم الله الرحمن الرحيم".



وقال "همام"، خلال تقديمه برنامج "إنسانيات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إنه في حالة الإقدام على عمل دون ذكر الله يمكن أن يتم ولكن منزوع البركة، ناصحا الطلاب ببداية المذاكرة بـ "بسم الله الرحمن الرحيم" حتى يسهل الله عليهم الأمر.

