باكستان تمدد إغلاق مجالها الجوى على الحدود الهندية حتى 14 يونيه

أكد مسؤول بالطيران المدنى الباكستانى، اليوم، أنه المجال الجوى الباكستانى على حدودها الشرقية سيظل مغلقاً مع الهند حتى يوم 14 يونيه، فى أخر عملية تمديد بعد شهور من المواجهة الحدودية فى كشمير.





وأغلقت باكستان مجالها الجوى فى فبراير، بعد الهجوم الانتحارى من قبل جماعة باكستانية فى كشمير التى تخضع لسيطرة الهند، والذى أدى لتصاعد التوترات بين البلدين.





وأبلغ متحدث الطيران المدنى الباكستانى وكالة رويترز، أن الإغلاق سيتستمر حتى 14 يونيه، دون إبداء مزيد من التفاصيل..



