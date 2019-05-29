ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

شيخ الأزهر يكشف حكم هجر الزوج لزوجته في الفراش دون وجود نشوز

الأربعاء 29/مايو/2019 - 06:46 م
شيخ الأزهر يكشف حكم هجر الزوج لزوجته في الفراش دون وجود نشوز
Advertisements
طباعة
كساب أحمد
 
Advertisements
قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الزوج إذا هجر زوجته في المضجع ولم تكن ناشز، فمن حقها شرعًا أن تطلب التطليق للضرر. 

وتابع "الطيب"، خلال تقديمه برنامج "حديث شيخ الأزهر"، المذاع على الفضائية "المصرية"، مساء الأربعاء، أن تسرع الشباب في هجر المضاجع هو متسرع، لافتَا إلى أن الزواج مسؤولية كاملة تدخل الجنة وتدخل النار.

وأشار إلى أن الزوج لا يحل له اتباع قواعد علاج النشوز، إلا إذا ثبت النشوز، ولا يحق له الانتقال من مرحلة لأخرى، إلا إذا ثبت عدم نجاح الطريقة الأولى المتمثلة في النصح، ومن ثم الهجر.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
تشيلسي
-
x
21:00
-
أرسنال
دوري أبطال آسيا
النصر
-
x
20:30
-
ذوب آهن أصفهان