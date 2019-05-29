شيخ الأزهر يكشف حكم هجر الزوج لزوجته في الفراش دون وجود نشوز

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الزوج إذا هجر زوجته في المضجع ولم تكن ناشز، فمن حقها شرعًا أن تطلب التطليق للضرر.





وتابع "الطيب"، خلال تقديمه برنامج "حديث شيخ الأزهر"، المذاع على الفضائية "المصرية"، مساء الأربعاء، أن تسرع الشباب في هجر المضاجع هو متسرع، لافتَا إلى أن الزواج مسؤولية كاملة تدخل الجنة وتدخل النار.



