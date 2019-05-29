رئيس مجلس النواب يهنئ الزمالك ورئيسه بلقب الكونفدرالية
الأربعاء 29/مايو/2019 - 06:09 م
رامي بشاي
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أرسل الدكتور علي عبد العال ،، رئيس مجلس النواب المصري، برقية تهنئة الى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، وجماهير الزمالك والشعب المصري ، بمناسبة تتويج الفريق الاول لكرة القدم بالنادي ، بلقب الكونفدرالية الأفريقية .
وأشاد رئيس مجلس النواب ، في برقية التهنئة ، بالانتصار المستحق للزمالك ، والمجهود الكبير المبذول من الفريق وتحويلهم الحلم الى حقيقة ، وأنهم نجحوا في خلق حالة من السعادة لدي القيادة السياسية بالدولة ، ولدى الشعب المصري بأكمله .
وتمنى الدكتور علي عبد العال ، مزيدا من البطولات والالقاب للقلعة البيضاء .
وأشاد رئيس مجلس النواب ، في برقية التهنئة ، بالانتصار المستحق للزمالك ، والمجهود الكبير المبذول من الفريق وتحويلهم الحلم الى حقيقة ، وأنهم نجحوا في خلق حالة من السعادة لدي القيادة السياسية بالدولة ، ولدى الشعب المصري بأكمله .
وتمنى الدكتور علي عبد العال ، مزيدا من البطولات والالقاب للقلعة البيضاء .
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