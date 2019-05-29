تراجع جديد في أسعار الأسمنت وتوقعات بالتعافي بعد عيد الفطر المبارك

شهدت أسعار الأسمنت تراجع جديد خلال تعاملات الأسبوع الجاري، ليفقد نحو 50 جنيهًا للطن، ليتراوح السعر التجاري ما بين 800 جنيه و810 جنيهات، ليصل بـ 830 و850 جنيهًا للمستهلك .





وأرجعت شعبة مواد البناء انخفاض الأسعار إلى حالة الركود الموجودة بالأسواق منذ بداية شهر رمضان الجاري، بالإضافة إلى زيادة المعروض، وتوقعت عودة ارتفاع الاسعار بعد عيد الفطر المبارك.





وبحسب بيانات شعبة الأسمنت بغرفة باتحاد الصناعات، فإن الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت في مصر تصل إلى 80 مليون طن، في حين أن الإنتاج الفعلي يقدر بحوالي 55 مليون طن، وتوجد في مصر 20 شركة لإنتاج الأسمنت.