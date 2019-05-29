موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019 برقم الجلوس
الأربعاء 29/مايو/2019 - 06:08 م
Advertisements
Advertisements
موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 البحيرة يهم الكثير من الطلبة والطالبات، وقد انتهت امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالمحافظة، ومن المنتظر خلال الأيام القادمة الإعلان عن موعد ظهور النتيجة وقد استحدث وزارة التربية والتعليم موقع مدرج به روابط لجميع المديريات التعليمية، شامل لجميع محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك تيسيرا على الطلبة وأولياء الأمور الذين يتلهفون لمعرفة نتيجة تعب طوال الفصل الدراسي الثاني، نتيجة ثالثة اعدادي 2019 البحيرة.
ومحافظة البحيرة من المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية، كما أن عدد الإدارات التعليمية بها كبير، كذلك فقد ظهرت بعض نتائج سنوات النقل بالمحافظة ومن المنتظر ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 البحيرة.
نتيجة الشهادة الإعدادية البحيرة 2019:
انتهت امتحانات الصف الثالث الإعدادي البحيرة دون ورود أي شكاوى، ومن جهته صرح محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة لليوم السابع بأن:
غرفة العمليات الرئيسية ومثيلاتها من غرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية، لم تتلق أي شكاوى نتيجة للتعاون بين جميع الإدارات والمتابعة والمرور المستمر وحل المشكلات، والتزام الجميع بالتعليمات المنظمة لسير الامتحانات.
إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية فهو يزيد عن 80 ألف طالب وطالبة يقومون بتأدية الامتحانات في مختلف أرجاء مراكز ومدن وقرى المحافظة.
ويبلغ عدد اللجان التعليمية بمحافظة البحيرة 19 إدارة تعليمية، تتضمن 534 لجنة امتحانية.
مديرية التربية والتعليم البحيرة للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية البحيرة 2019
في هذا المقال نقدم لكم رابط وطريقة الحصول على النتيجة:
يمكنكم الوصول إلى نتيجة الإعدادية 2019 البحيرة من خلال رابط مديرية التربية والتعليم بالبحيرة
للحصول على نتيجة باقي المحافظات من خلال موقع المديريات وهو موقع شامل خصصته وزارة التربية والتعليم لتجميع روابط مديريات التربية والتعليم بجمهورية مصرالعربية.
ننوه ونلفت نظر سيادتكم ان الروابط هو روابط رسمية تابعة لموقع وزارة التربية والتعليم.
ظهور نتيجة الإعدادية 2019 البحيرة
تظهر نتيجة الإعدادية 2019 البحيرة، وذلك في الإدارات التعليمية الموجودة داخل محافظة البحيرة وهي:
إيتاي البارود
دمنهور
رشيد
الرحمانية
وادي النطرون
إدكو
المحمودية
كوم حمادة
كفر الدوار
مركز بدر
الدلنجات
التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية
يمكنكم التعرف على توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي وطريقة التظلم، وذلك من خلال مقال نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 جميع المحافظات برقم الجلوس، وهو المقال الذي يتوفر به جميع روابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بجميع المحافظات.
وإليكم توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي على النحو التالي:
اللغة العربية: 80 درجة والحد الأدنى للنجاح 40 درجة.
الرياضيات: 60 درجة والحد الأدنى للنجاح 30 درجة.
اللغة الإنجليزية: 60 درجة والحد الأدنى للنجاح 30 درجة.
العلوم: 40 درجة والحد الأدنى للنجاح 20 درجة.
الدراسات الاجتماعية: 40 درجة والحد الأدني للنجاح 20 درجة.
المجموعة الكلي: 280 درجة والحد الأدنى للنجاح 140 درجة.
أخبار نتيجة الشهادة الاعدادية 2019
ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية في المحافظات التالية:
القاهرة.
الجيزة.
الاسكندرية.
مطروح.
شمال سيناء.
اسوان.
كفر الشيخ.
بني سويف.
السويس.
الدقهلية.
Advertisements
- استعلم عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالاسم فقط موقع وزارة التربية والتعليم
- نتيجة الصف الاول الاعدادي برقم الجلوس 2019 جميع المحافظات موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة آخر السنة
- برقم الجلوس.. استعلم عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019
- الآن .. نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالأقصر الترم الثاني برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم
- الآن على نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية بالاسم 2019.. روابط مباشرة لنتيجة "الصف الأول والثاني والثالث" برقم الجلوس
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس-رابط مديرية التربيةوالتعليم qalubiaedu.org
- نتيجة إعدادية كفر الشيخ برقم الجلوس موقع البوابة الإلكترونية لكفر الشيخ
- رابط لمعرفة نتيجتك| نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2019 برقم الجلوس فور اعتمادها
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس “الآن في دمياط وبني سويف” وكيفية التظلم على النتيجة
- متابعة ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الثاني جميع المحافظات