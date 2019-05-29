مسلسلات رمضان 2019.. تعرف علي تفاصيل الحلقة 23 من "ولد الغلابة"

شهدت أحداث الحلقة الـ23 من مسلسل ولد الغلابة للفنان أحمد السقا، والمذاع عبر فضائية MBC مصر، تصاعد سريع للأحداث.





إستطاع الفنان أحمد السقا، "عيسي" تعلم طريقة طبخ مخدر الاستروكس من الصيدلي "نصيف"، والذي كان يعمل مع الفنان محمد ممدوح، "ضاحي"

، وبيعه لتجار المخدرات.





وبعد حصول عيسي، على الملايين من تجارته في الاستروكس، ذهب إلى بيوت الأزياء لشراء ملابس جديدة، إضافة إلى أنه غيَّر نظارته الطبية المكسورة، وذهب بصحبة فرح، إلي محامي "جمال لبه" أحمد زاهر، لإخراج والد فرح من محبسه.





وقضت المحكمة بإعدام الفنان كريم عفيفي، "حمزة" شقيق "عيسي" بعد الكشف أنه كان وراء قتل شقيقته "قمر"، ريم عيسي، بعد زواجها من ضاحي سرًا ، دون علم أهلها في الحلقات الأولى من المسلسل.





جدير بالذكر أن "ولد الغلابة" من تأليف أيمن سلامة، ويؤدي بطولته الفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، وهادي الجيار، وإنجي المقدم، ومي عمر، وهبة مجدي، وإدوارد، وسلوى عثمان، وكريم عفيفي، وريم سامي، ومن إخراج محمد سامي.



