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نجم النصر يعلن رحيله عن الفريق برسالة مؤثرة

الأربعاء 29/مايو/2019 - 06:07 م
نجم النصر يعلن رحيله عن الفريق برسالة مؤثرة
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محمد أيمن
 
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تلقت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي نبأ حزين اليوم الاربعاء بعد إعلان البرازيلي برونو أوفيني مدافع العالمي رحيله عن صفوف الفريق بعد نهاية الموسم الجاري 2018 – 2019.

ونزل الخبر على جماهير النصر كالصاعقة خاصةً وأن اللاعب يعتبر من الأعمدة الرئيسية التي قادت الفريق للحصول على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وكتب البرازيلي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر " ليس سهلاً أن أقول لجماهير النصر الوداع ولكنني أشكركم من جميع أعماق قلبي على الثلاثة سنوات الرائعة التي قضيناها معاً.

وأضاف " بذلت قصارى جهدي وكنت دائماً عند حسن ظن الجميع منذ إرتديت قميص نادي النصر وسيبقى اللاعبون والجماهير في قلبي إلى الأبد.

وكان الدولي البرازيلي صاحب السعة وعشرين عاماً قد إنضم إلى النصر خلال فترة الإنتقالات الشتوية 2016 قادماً من صفوف فريق نادي نابولي الايطالي وشارك في 78 مباراة سجل خلالهم 5 أهداف.

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