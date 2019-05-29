وعد فأوفى.. شاهد تعليق الرئيس السيسي قبل تسليم هشام العشماوي إلى مصر (فيديو)

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أشهر على إلقاء الجيش الوطني الليبي القبض على هشام عشماوي الرأس المدبر للعديد من العمليات الإرهابية التي تمت في الفترة الأخيرة، قائلًا: "ما الفرق بينه وبين الشهيد أحمد المنسي".





وأضاف الرئيس خلال كلمته بالندوة التثقيفية منذ شهور : "إيه الفرق بين هشام عشماوي وأحمد المنسي، ده إنسان وده إنسان، وده ظابط وده ظابط، والاثنين كانوا في وحدة واحدة، الفرق بينهم إن حد منهم خان، وحد تاني استمر على العهد والفهم الحقيقى لمقتضيات الحفاظ على الدولة المصرية وأهل مصر بنصقفلوا، والتاني عاوزينه علشان نحاسبه".



